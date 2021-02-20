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اقتصاد

روسيا: صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية خلال عام 2020 بلغت 13 مليار دولار

السبت 20/فبراير/2021 - 11:41 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت روسيا أنها حافظت على مستوى صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية في العام 2020 عند نفس مستوى العام 2019، حيث بلغت قيمة تلك الصادرات العام الماضي 13 مليار دولار.

وقال ألكسندر ميخييف، الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة عن صادرات الأسلحة الروسية، خلال مشاركته في معرض الأسلحة "آيدكس 2021"، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، اليوم السبت، "إنه على الرغم من العقوبات وجائحة كورونا تمكنت الشركة من بيع منتجات عسكرية العام الماضي بقيمة 13 مليار دولار".

وعلى مدى العقد الماضي احتلت روسيا مكانة رائدة في قائمة مصدري الأسلحة في العالم، وتبلغ مبيعاتها السنوية نحو 15 مليار دولار، تشكل حصة "روس أبورون إكسبورت" منها حوالي 13 مليار دولار.

وفي وقت سابق، كشف مسؤول روسي رفيع المستوى عن أن روسيا تقوم بتصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى أكثر من 50 بلدا حول العالم.

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