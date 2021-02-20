واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة،حيث تمكنوا من ضبط ١١ كيلو حشيش وهيروين بحوزة تاجر مخدرات قبل ترويجها بالقاهرة .





وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالإشتراك مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة البساتين مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى ، أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة أسفل مسكنه بدائرة قسم شرطة البساتين .





وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد ٩٠ طربة لمخدر الحشيش وزنت ١٠ كيلو جرام و٣ إسطوانة وكيلو هيروين وكمية لمخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو معدلة وراثيًا " وزنت ٦٠ جرام ومبلغ مالى وميزان حساس .





وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامى ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ٨٠٠ ألف جنيه تقريبًا ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



