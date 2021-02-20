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حوادث

ضبط ١١ كيلو حشيش وهيروين بحوزة تاجر مخدرات قبل ترويجها بالقاهرة

السبت 20/فبراير/2021 - 12:47 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة،حيث تمكنوا من ضبط ١١ كيلو حشيش وهيروين بحوزة تاجر مخدرات قبل ترويجها بالقاهرة .

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالإشتراك مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة البساتين مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى ، أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة أسفل مسكنه بدائرة قسم شرطة البساتين .

وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد ٩٠ طربة لمخدر الحشيش وزنت ١٠ كيلو جرام و٣ إسطوانة وكيلو هيروين  وكمية لمخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو معدلة وراثيًا " وزنت ٦٠ جرام ومبلغ مالى وميزان حساس .

وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامى ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ٨٠٠ ألف جنيه تقريبًا ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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