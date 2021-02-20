رئيس مجلس النواب: اجتماعات الدستورية الأفارقة يوطد علاقات القارة السمراء.. صور

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يشرفني بصفتي مواطن مصري ورئيس مجلس النواب حضور هذا الاجتماع التحضيري رفيع المستوى والذى يضم شيوخ قضاة القارة السمراء.





وأوضح أن مصر تجمع بين أصالة التاريخ وعبقرية المكان، وقد شهد اجتماعكم الثالث تولي مصر لرئاسة للاتحاد الإفريقي، والتي تسعى إلى توطيد العلاقة بين اشقاؤها في أفريقيا.





وتابع "شهد اجتماعكم الثالث إطلاق الموقع الإلكتروني الذي يربط بين المحاكم الأفريقية، وجاء إطلاق هذا الموقع من بين توصياتكم المهمة التي توجت بالدعم المباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس،جمهورية مصر العربية، حرصا منه على التواصل بين قمم القضاء في افريقا"





وأضاف أن ما حققتموه من خلال إجتماعاتكم السابقة دليل على قدرتكم على خلق تعاون مشترك بين دول أفريقيا وان شعوب القارة تتطلع الي اجتماعكم الموقر الذي يسهم الي تحقيق العدل وتحقيق الحريات من أجل غد افضل للمواطن الإفريقي.





اتمنى لكم التوفيق في اجتماعكم التحضيري، من أجل تحقيق التقدم ولتحيا أفريقيا في قلوب وعقول أبنائها الاحرار





بدأ منذ قليل الاجتماع التحضيري الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لكبار القضاة الأفارقة، والخبراء الدوليين.





ياتى هذا الاجتماع، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحضير لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقي.





وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بيانا أكد خلاله المستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدولة المصرية وبدعم غير محدود من القيادة السياسية، حريصة على استمرارية التعاون القضائي مع الأشقاء الأفارقة منذ سنة 2017.





وقال أن بداية الانعقاد السنوي الدوري لاجتماع القاهرة رفيع المستوى، بهدف الارتقاء بمنظومة التقاضي ودوره في المجتمع على المستوى الإفريقي، وفقًا لأعلى المستويات المتعارف عليها في الأمم المتحضرة.





وأشار الأمين العام إلى أن الاجتماع التحضيري سيناقش قائمة الموضوعات الهامة التي ينتظر أن تشكل أجندة اجتماع القاهرة الخامس، ويأتي على رأسها العدالة الإلكترونية في إفريقيا منذ اندلاع جائحة كورونا