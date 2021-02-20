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توك شو

تعرف على طريقة فصل المياه عن الأملاح بمحطة تحلية الريسة..التفاصيل

السبت 20/فبراير/2021 - 01:40 م
المهندس إسلام محمد،
المهندس إسلام محمد، مدير محطة الريسة لتحلية مياه البحر
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فرح علاء الخولي
قال المهندس إسلام محمد، مدير محطة الريسة لتحلية مياه البحر، إن تحلية المياه تمر بالعديد من المراحل ومنها مرحلة فصل الاملاح وهي في الأساس وحدة التحلية، ويكون ذلك من أجهزة معينة بها مجموعة من الاغشية تفصل المياه في اتجاهين، وتنتج مياه حلوة صالحة للشرب ويتم تخزينها، والمياه الأخرى تكون شديدة الملوحة ويتم طردها على الصرف.

وتابع المهندس إسلام محمد، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، أن محطة تحلية مباه البحر بشمال سيناء، تآتي في إطار إقامة نحو 400 مشروع تنموي جديد بشمال سيناء ووسط سيناء، وشرح مدير محطة الريسة كيفية تحلية المياه والاجهزة المستخدمة لضغط المياه، وتلبي المحطة حاجة السكان في 6 مدن رئيسية و85 قرية ومئات التجمعات البدوية.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن محطة تحلية مياه الريسة بالمحافظة تعد ضمن 32 محطة بمساحات مختلفة تغطى محافظة شمال سيناء. 

وأضاف أن محاور التنمية الرئيسية الموجودة بالمحافظة يشمل التنمية المجتمعية، الصناعية، الزراعية. 

وأشار إلى أن المياه هى الارتكاز الرئيسى لكل هذه المحاور، لافتا إلى أن قدرة محطة الريسة 5 آلاف م 3 يوميا وتغطى جزءا من منظومة مدينة العريش، لافتا إلى وجود محطات تحلية فى رفح والشيخ زويد.

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