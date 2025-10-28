قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«هدية مصر للعالم».. نيوزويك تبرز الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير
القبض على عاطل كسر ذراع شقيقه بعد التعدي عليه بعصا خشبية
ماسك كرباج.. القبض على شخص يمارس أعمال البلطجة بدار السلام
حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين
8 نجوم.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بتروجيت في الدوري
نقيب الفلاحين: خبراء أثبتوا أن قضاء وقت مع الحمير له فوائد علاجية ونفسية
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
أطول كسوف كلي للشمس يزين سماء الأقصر في حدث فلكي نادر.. متى يحدث؟
الرئيس السيسي يستقبل وفد مجلس الكنائس العالمي
تأجيل محاكمة 10 متهمين بالسطو المسلح على جواهرجي خليجي وسرقة 5 كيلو ذهب
نواب البرلمان: خطة الحكومة تفتح آفاقاً استثمارية واعدة مع الدول العربية لتعزيز الصناعة والزراعة والطاقة والعقارات
الاحتلال يريد خرق الهدنة.. نتنياهو يبحث مع المؤسسة الأمنية الرد على حماس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محلل: مصر تثبت مجددا أنها الدرع الحامي والداعم الحقيقي لفلسطين

محلل: مصر تثبت مجددا أنها الدرع الحامي والداعم الحقيقي لفلسطين
محلل: مصر تثبت مجددا أنها الدرع الحامي والداعم الحقيقي لفلسطين
ياسمين القصاص

في خضم المشهد الإنساني والسياسي المعقد الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، تبرز مصر كقوة استقرار ووسيط فاعل يجمع بين الحكمة والمسؤولية التاريخية. 

فالدور المصري لم يعد مقتصرا على الجوانب السياسية فحسب، بل أصبح شاملا لكل أبعاد الحياة الفلسطينية، ما جعل الشكر والتقدير الصادر عن الفصائل الفلسطينية يتجاوز الأطر الرسمية ليعكس مشاعر الامتنان الصادقة لدى الشعب بأكمله.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية، إن التقدير الذي عبرت عنه الفصائل الفلسطينية تجاه مصر لا يعد مجرد موقف سياسي أو دبلوماسي من قادة الفصائل، بل هو انعكاس صادق لمشاعر الامتنان العميقة لدى مختلف فئات الشعب الفلسطيني، الذي يعتبر مصر الدرع والسند والوسيط الأهم في الشرق الأوسط.

وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن  لقد تجاوز الدور المصري حدود السياسة إلى مجالات العمل الإنساني والدبلوماسي والإغاثي والطبي، فكانت القاهرة حاضرة في كل الميادين، تمد يد العون وتؤكد التزامها الدائم تجاه معاناة الفلسطينيين في غزة.  

وأشار أبو لحية، إلى أن وقد ساهم هذا الحضور المستمر في ترسيخ مكانة مصر في الوعي الجمعي الفلسطيني بوصفها رمزا للأخوة والمساندة الحقيقية.

وتابع: "تجسدت هذه المشاعر على أرض الواقع، حيث امتلأت شوارع قطاع غزة بأعلام مصر وعبارات الشكر والتقدير للدور المصري الكبير، كما ثمن المواطنون والفصائل على حد سواء جهود اللجنة المصرية العاملة في القطاع، والتي تتابع إنشاء مخيمات الإيواء وتقديم المساعدات الإغاثية والطبية للمحتاجين". 

واختتم: "القاهرة تدرك بدقة تعقيدات الحالة الفلسطينية، وتتعامل معها ضمن مسؤوليتها التاريخية في دعم وحدة الصف الفلسطيني وتوحيد مواقفه، مؤكدا أن هذا الالتزام المصري القوي الثابت هو ما جعلها الوسيط الأكثر موثوقية وتأثيرا في مسار القضية الفلسطينية".

فلسطين مصر غزة قطاع غزة وقف إطلاق النار السيسي الرئيس السيسي الرئيس الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

ترشيحاتنا

محطة مياه شرب جوفية بالكونغو الديمقراطية

12 محطة مياه جوفية بالكونغو الديمقراطية.. مصر تواصل مسيرة التنمية في إفريقيا

منصة رقمية

رسم ملامح جديدة للعمل للخدمات العقارية بشكل تقني ..تفاصيل

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تبحث التعاون مع وفد من مقاطعة سيتشوان الصينية

بالصور

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد