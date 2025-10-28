قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيسة وزراء اليابان تعلن نيتها ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 صحيا ومهنيا وعاطفيا
محكمة العدل الأوروبية تصنف الحيوانات الأليفة كأمتعة على متن الطائرات
ما حقيقة حديث «قسمت يوم القيامة بيني وبينك نصفين»؟.. عطية لاشين يحسم الجدل
بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي
500 ألف دولار.. طلبات الأهلي للموافقة على رحيل ديانج في يناير
إسرائيل تدرس 5 خيارات إذا رفضت حماس تسليم رفات باقي الرهائن
بيتهموني بتضييع الوقت.. عمرو أديب يكشف عن مشكلة يتعرض لها من 30 سنة
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر
حاضنة جامعة حلوان Biocluster تطلق الدورة الثالثة لاحتضان الشركات الناشئة
سرق حقيبة فتاة أجنبية بالقاهرة.. سائق بتطبيق نقل شهير يواجه هذه العقوبة
تلقي الشكاوى والبلاغات.. مهام واختصاصات جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون
توك شو

عماد الدين حسين: النوايا المصرية صادقة وتسابق الزمن لإنجاح مؤتمر إعادة إعمار غزة

مصر وفلسطين
مصر وفلسطين
هاني حسين

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن ما يحدث من خروقات إسرائيلية عقب توقيع اتفاقية شرم الشيخ الخاصة بمستقبل غزة الجديدة كان أمرًا متوقعًا.

وأضاف في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى بكل السبل لإفشال أي اتفاق يمكن أن يحدّ من تحركاته السياسية والعسكرية.

وتابع، أنّ ما يقوم به نتنياهو يتسق تمامًا مع طبيعة سياساته القائمة على المراوغة والمماطلة لتحقيق أهداف اليمين المتطرف الذي يرى في هذه المرحلة فرصة تاريخية لتنفيذ مشروع "إسرائيل الكبرى" الممتد من النيل إلى الفرات.

وأشار حسين إلى أن أحد المتغيرات المفاجئة في المشهد هو الموقف الأمريكي وهو جيد نسبيًا حتى الآن، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هذا الموقف قابل للتغير في أي لحظة.

وأكد، أنه يشعر بقلق بالغ من إمكانية تراجع الإدارة الأمريكية عن مواقفها الحالية، خصوصًا في ظل تناقض التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السيطرة على غزة ورفض ضم الضفة الغربية لإسرائيل.

وأوضح رئيس تحرير الشروق أن استمرار الاتفاقية يتطلب ثبات الموقف العربي والتزام الأطراف الفلسطينية بوحدة الرؤية في مواجهة محاولات نتنياهو لاستنساخ النموذج اللبناني، الذي يتيح لإسرائيل حرية الحركة العسكرية في غزة حتى في ظل وجود اتفاقات وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين التي تبرر الاعتداءات الإسرائيلية تحت ذريعة "الدفاع الوقائي" تمنح نتنياهو مساحة للتحرك بحرية دون محاسبة، ما يُعد تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة.

وفي تعليقه على الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار والتحضير لمؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده في نوفمبر المقبل، أكد عماد الدين حسين أن النوايا المصرية صادقة وواضحة، مشيرًا إلى أن مصر خاضت خلال العامين الماضيين صراعًا سياسيًا وإنسانيًا كبيرًا لإحباط محاولات التهجير والإبادة التي كانت تخطط لها إسرائيل.

وذكر، أن القاهرة تعمل في سباق مع الزمن بالتنسيق مع قطر والأردن وعدد من الدول العربية من أجل ضمان نجاح المؤتمر المقبل، رغم التحديات التي تفرضها السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى عرقلة أي جهود لإعادة الإعمار أو التنمية داخل القطاع.

عماد الدين حسين مصر غزة قطاع غزة

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

الواقعة

ساعداه في نقل الطفلين.. التحقيق مع صديق المتهم وسائق التوك توك في جريمة الهرم

Gmail

اختراق بيانات ضخم.. تأكيد تسريب كلمات مرور لحسابات Gmail ضمن 183 مليون حساب

صورة أرشيفية

التعليم تنفي إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس العام المقبل

سوزوكي سياز 2026

سعر سوزوكي سياز 2026 في السعودية

هيونداي فينيو الجديدة

رسميًا.. هيونداي تطلق الجيل الجديد من فينيو 2026

سوزوكي فرونكس موديل 2026

أسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

بالصور

المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات

السيارات
السيارات
السيارات

سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

احمد سعد يشعل حفله بمدينة أكتوبر وسط حضور كبير

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

مهرة مدحت
مهرة مدحت
مهرة مدحت

فيديو

ياسر فرج

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

افراح النجوم

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

