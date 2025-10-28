قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات
الإغاثة الطبية بغزة: نعاني نقصا حادا في حضانات الأطفال وغرف العمليات الجراحية
هل يجوز فرض غرامة تأخير على الأقساط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي
وزير الخارجية: ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب.. وإقامة الدولة الفلسطينية
في الدور الـ 12 والأسانسير عطلان .. تفاصيل إنقاذ سيدة حامل باستخدام ونش خارجي
محمود الخطيب يوجه رسائل مؤثرة قبل انتخابات الأهلي: أسرتي تتألم.. وسأهتم بصحتي
وزير الخارجية يؤكد لمستشار الأمن القومي البريطانى ضرورة بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وفد مجلس الكنائس: حكمة الرئيس السيسي نموذج يحتذى به في إدارة الأزمات
موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ بدأ العد التنازلي لخير أيام الدنيا
المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة وخطوات الاشتراك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

السعودية تطلق مبادرة مستقبل الاستثمار.. والجولاني ونجل ترامب أبرز الحضور

الرئيس السوري ومسؤول سعودي
الرئيس السوري ومسؤول سعودي
محمود نوفل

لم تكن العلاقات بين السعودية وسوريا أيام حكم الرئيس السابق بشار الاسد على مايرام بل شابها كثير من التوتر بين البلدين ؛ولكن منذ ان تولي أحمد الجولاني مقاليد الحكم بدأت العلاقات تتحسن شيئا فشيئا .

تحسين العلاقات 
وتعد الزيارة التي يقوم بها الجولاني إلى المملكة هي ترجمة لتحسن العلاقات بين البلدين العربيين حيث بدأ الرئيس السوري الانتقالي أحمد الجولاني  زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، في تطور سياسي لافت يعيد رسم ملامح العلاقات العربية مع دمشق منذ توليه مهامه عقب التغييرات السياسية التي شهدتها سوريا أواخر عام 2024.


مرحلة جديدة 
وتكتسب زيارة  الجولاني الي الرياض أهمية استثنائية، إذ تُعدّ مؤشراً واضحاً على دخول العلاقات السعودية-السورية مرحلة جديدة عنوانها «العودة إلى الحاضنة العربية» بعد سنوات طويلة من القطيعة والجمود.

تباعد سياسي 
تأتي هذه الخطوة بعد أعوام من التباعد السياسي بين الرياض ودمشق، وتعكس رغبة متبادلة في تجاوز آثار المرحلة الماضية، والانفتاح على مسار جديد يقوم على التعاون والمصالح المشتركة.

ووفق مراقبين، تحمل أيضاً أبعاداً سياسية أعمق تتجاوز العلاقات الثنائية، إذ تعكس توافقاً عربياً متنامياً حول ضرورة إعادة دمج سوريا في محيطها العربي، وتفعيل دورها ضمن منظومة العمل المشترك، لا سيما في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة. كما تشكل الزيارة اختباراً مبكراً لقدرة القيادة السورية الانتقالية على بناء علاقات متوازنة مع العواصم العربية، وتقديم رؤية إصلاحية قادرة على جذب الدعم العربي والدولي.

ويرى محللون أن التقارب السعودي-السوري يمثل تحولاً نوعياً في السياسة الإقليمية، إذ يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون العربي-العربي، ويعيد رسم التوازنات داخل الملف السوري بعد أعوام من الانقسام. وفي الوقت ذاته، يشكل انخراط السعودية في هذا المسار رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الحل في سوريا يجب أن يكون عربياً بالدرجة الأولى، وأن دعم الاستقرار والتنمية هو السبيل الأمثل لإنهاء تداعيات الحرب الطويلة.

صفحة جديدة في العلاقات السعودية-السورية
ومن المؤكد  أن زيارة أحمد الشرع إلى المملكة فتحت صفحة جديدة في العلاقات السعودية-السورية، وأرست أرضية صلبة لحوار متجدد يعيد الأمل بإعادة سوريا إلى محيطها العربي الطبيعي، ويؤسس لمرحلة أكثر استقراراً وتعاوناً في المنطقة.

لقاء الجولاني بوزير خترحية السعودية 
وكانت  وكالة الأنباء السورية "سانا" أفادت بأن الرئيس السوري المؤقت أحمد الجولاني ، إلتقي في العاصمة الرياض، بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

يأتي ذلك في إطار زيارته الرسمية للمملكة، للمشاركة في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بنسخته التاسعة.

إنطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة الرياض
وانطلقت اليوم (الثلاثاء) أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة الرياض، أحد أهم المنتديات الاقتصادية العالمية التي تجمع قادة السياسة والمال والتقنية من مختلف الدول، بمشاركة 20 رئيس دولة، إلى جانب 650 متحدثاً يناقشون قضايا اقتصادية وتقنية عبر 250 جلسة حوارية.
منصة محورية لترسيخ التعاون الاقتصادي 
وفي كلمته خلال الافتتاح ؛ أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، ، أن المبادرة، التي انطلقت قبل تسعة أعوام، أصبحت اليوم منصة محورية لترسيخ التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات الاستثمارية الدولية.

وبلغت قيمة الصفقات التي أبرمت خلال النسخ السابقة تجاوزت 250 مليار دولار، حيث أعتبر الرميان أن ذلك يعكس الدور المتنامي للمملكة في تحفيز تدفقات رؤوس الأموال العالمية ودعم المشاريع التنموية في مختلف القطاعات.

ويحتضن مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات فعاليات النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال والاستثمار حول العالم، من أبرزهم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الجولاني ، ونائب رئيس جمهورية الصين هان تشنغ، إلى جانب رؤساء كبرى المؤسسات المالية العالمية مثل غولدمان ساكس، وجاي بي مورغان، وبلاك روك، إضافة إلى أكثر من 150 من كبار التنفيذيين في الشركات الدولية.

كما يحضر المؤتمر دونالد ترامب جونيو ، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ممثلاً عن قطاع الأعمال الأمريكي.

السعودية سوريا نجل ترامب مبادرة مستقبل الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

الفنان الشاب ياسر الرفاعي

بعد نجاح ابن النادي| ياسر الرفاعي لـ صدى البلد: وجدت نفسي في «غريبة» وفضلت التمثيل على شهادتي

مؤتمر أدباء مصر

مدحت العدل: إطلاق وورشة لتعليم كتابة السيناريو وجائزة مالية لأفضل بحث بمؤتمر أدباء مصر

الرئيس السوري ومسؤول سعودي

السعودية تطلق مبادرة مستقبل الاستثمار.. والجولاني ونجل ترامب أبرز الحضور

بالصور

هل تشتري سيارة الآن أم تنتظر لنهاية العام؟.. خبير يكشف وضع السوق

شراء سيارة
شراء سيارة
شراء سيارة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد