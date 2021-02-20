عدا سائحة والسائق.. خروج جميع مصابي حادث انقلاب أتوبيس سياحي بجنوب سيناء من المستشفى

أكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن جميع السائحين من مصابي حادث انقلاب الأتوبيس السياحي التي وقعت أمس عند منطقة حمام فرعون، خرجوا من المستشفى ماعدا سائق الأتوبيس و سائحة فقط.





وقال وكيل وزارة الصحة في تصريح له اليوم السبت، إن الحالة الصحية للسائق مستقرة، ومن المقرر أن تخضع السائحة لجراحة بسيطة اليوم داخل مستشفى أبورديس المركزي.





وأجرت نيابة جنوب سيناء تحقيقات موسعة، واستمعت النيابة العامة لأقوال المصابين للوقوف على أسباب الحادث.





وأصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لتعليمات لرئيس مدينة أبورديس باستقبال السائحين الذين خرجوا أمس من المستشفى داخل مبني الوحدة المحلية للمدينة، وتوفير وسيلة نقل مجهزة على أعلى مستوى، لنقل السائحين إلى منتجعات شرم الشيخ السياحية مرة أخرى، مع توفير الرعاية الكاملة لهم.





من جانبه أكد العميد أحمد فتحي، مدير إدارة مرور جنوب سيناء، أنه جرى تشكيل لجنة، لمعاينة الأتوبيس المنكوب، لتحديد أسباب انقلابه.





كان اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب أتوبيس سياحي قادم من شرم الشيخ متجه إلى محافظة القاهرة، على بعد 40 كيلومتر من مدينة أبوزنيمة، بالقرب من منطقة حمام فرعون اتجاه نفق الشهيد أحمد حمدي، وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصًا بينهم سائق الحافلة خالد حسين فؤاد، و 20 سائحًا من جنسيات مختلفة، بينهم 6 روس، و 2 كازاخستان، و 2 رومان، و 10 من أوكرانيا.





وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.





وجرى الدفع بسيارات 10 سيارات إسعاف مجهزة على أعلى مستوى فور تلقي البلاغ بوقوع الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي. وجرى إجراء كافة الفحوصات الطبية من الكشف والفحص السريري والتحاليل والأشعة، واتخاذ اللازم نحو تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لكافة المصابين، وتتراوح الإصابات ما بين كسور وسحجات وكدمات وجروح .



