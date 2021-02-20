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سيارات

اختبار تنافسي غريب من نوعه بين وحوش أودي | فيديو

السبت 20/فبراير/2021 - 03:00 م
اختبار تنافسي غريب
اختبار تنافسي غريب من نوعه بين وحوش أودي
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صبري طلبه

ظهر مقطع فيديو على منصة موقع YOUTUBE الشهير، لسباق غريب من نوعه حيث تعالت اصوات المحركات و القدرات على الاستراض بين وحوش شركة أودي الألمانية، و التي تعد واحدة من أقوى مصنعي السيارات حول العالم، و لكن الشيئ الغريب في هذا المقطع هو ظهور السيارة RS E-TRON GT الجديدة، بجانب أيقونة سباقات الفورميلا "E".

المعادلة كانت غربية و مختلفة إلى حد كبير، حيث زودت RS E-TRON GT بمحرك قوي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 590 حصان، و 612 رطلًا من عزم الدوران، و بسرعة قصوة تصل إلى 155 ميل/الساعة، و من المفترض أن ترتفع تلك القدرات لتزيد قوة الأحصنة إلى 637 حصان، مما يجعلها قادرة على التسارع في توقيت زمني يقدر بـ 3.1 ثانية، و ذلك عندما تنطلق من وضع الاستعداد أو النقطة 0 إلى 60.

تمتعت أودي RS E-TRON GT بمظهر أنيق للغاية، و تميزت بمصابيح أمامية مدعومة بشرائط ضوئية تعمل بتقنية LED، تجعل مقدمتها أكثر حدة، بالاضافة إلى شبكات أمامية متقطعة، و تطعيمات باللون الأحمر تزين الهيكل الخارجي و عتبات السيارة، كما تضم عجلات رياضية كبيرة و جنوط عريضة باللون الأسود، و الأحمر و يمكن رؤية علبة المكابح من خلالها.


إلى  جانب التصميم الخلفي الانسيابي و المصابيح المتصلة، و المرايات الجانبية المزودة بإشارات ضوئية، و تضم المقصورة الداخلية شاشة لعرض المسار، و مقود حركة يحتوي على أحدث أنظمة التحكم، و لوحة عدادات دجيتال.


بينما تأتي أيقونة سباقات الفورميلا "E" بتصميم السباقات المعهود صحب الكابينة الواحدة، و العجلات البارزة، حيث تحتوي على محرك بقوة 335 حصان، تستطيع السيارة من خلالة الانطلاق من نقطة الثبات 0 إلى 60 في حوالي 3 ثوان، و جاءت الانطلاقة الاولى لصالح هذه النسخة نسبة إلى وزنها الخفيف و لقدراتها أيضًا.

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