بدء الدراسات العليا بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط

قرر المجلس الأعلى للجامعات اليوم، السبت، بناءً على توصية هيئة المكتب ببدء الدراسات العليا بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط.

وقال الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة، إن قرار بدء الدراسات العليا بكلية الحاسبات والمعلومات، خطوة هامة للغاية لطلاب الكلية وتوفير لمجهود ومشقة السفر لاستكمال الدراسات العليا بجامعة ثانية.





كما تقدم رئيس الجامعة بالشكر إلى الدكتور حمدان ربيع، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال بحيرى، عميد الكلية السابق، والدكتور أحمد الحربى، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث؛ على الجهد المبذول من أجل إعداد اللائحة.

كما يتقدم بالتهنئة للدكتور غادة الصياد، القائم بأعمال عميد الكلية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين الإداريين بالكلية التى تنتظر منها الجامعة والمجتمع الكثير فى ظل التوجه نحو التحول الرقمى.





اِقرأ أيضا: