ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بدء الدراسات العليا بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط

السبت 20/فبراير/2021 - 04:00 م
جامعة دمياط
جامعة دمياط
Advertisements
زينب الزغبي
قرر المجلس الأعلى للجامعات اليوم، السبت، بناءً على توصية هيئة المكتب ببدء الدراسات العليا بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط. 
 
وقال الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة، إن قرار بدء الدراسات العليا بكلية الحاسبات والمعلومات، خطوة هامة للغاية لطلاب الكلية وتوفير لمجهود ومشقة السفر لاستكمال الدراسات العليا بجامعة ثانية.

كما تقدم رئيس الجامعة بالشكر إلى الدكتور حمدان ربيع، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال بحيرى، عميد الكلية السابق، والدكتور أحمد الحربى، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث؛ على الجهد المبذول من أجل إعداد اللائحة.
 
كما يتقدم بالتهنئة للدكتور غادة الصياد، القائم بأعمال عميد الكلية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين الإداريين بالكلية التى تنتظر منها الجامعة والمجتمع الكثير فى ظل التوجه نحو التحول الرقمى.

اِقرأ أيضا:
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فريق دراسات إنسانية بالأزهر يفوز بالمركز الأول في دوري ريادة الأعمال

مجلس جامعة دمياط يوافق على إنشاء كلية "تكنولوجيا علوم الغذاء والتغذية"

جامعة عين شمس تختتم احتفالية "بكم نفتخر بكم نرتقي" لتكريم الحاصلين على مكافأة النشر الدولي

اقتصاد القاهرة تتلقى طلبات التقديم لمراحل الماجستير والدكتوراه .. وهندسة تبدأ بتلقيها الشهر القادم .. و عميد كلية الدراسات العليا : دورات تدريبية للمتقدمين ونتلقى الطلبات هذا الموعد

بدء تفعيل خدمة الاستشارات اللغوية للباحثين فى ألسن عين شمس

جامعة عين شمس في أسبوع... تفعيل خط ساخن لسرعة تواصل الكليات مع الأطباء بالامتحانات... إعلان موعد عودة الطلاب للمدن الجامعية.. انطلاق برنامج تأهيل الكوادر الإدارية

ترشيحاتنا

رئيس نادي البنك الأهلي يكشف سر اختيار خالد جلال لقيادة الفريق

تسبب سرطان القولون.. دراسة تحذر من تناول القهوة في هذا الوقت

بالأسعار.. مقارنة بين بيجو 3008 وستروين C5 إير كروس موديلات 2021.. صور

زيادة الإيجار ومنع التوريث.. تعديلات مرتقبة على الإيجارات القديمة

رغم تعافيه من قاع 7 أشهر.. الذهب يسجل أسوأ أداء أسبوعي

لا يشبع.. نجم ليفربول: فوجئت بتصرف محمد صلاح أمام لايبزيج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تورلي ويخني ولسان عصفور.. طريقة عمل العكاوي بـ3 وصفات

بـ الكاجوال.. ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

بـ الجلد الأسود.. ملك زاهر تستعرض أناقتها على إنستجرام