شهامة الشرطة.. "شاهد" ضابط ينقذ سيدة مسنة من الأمطار في دمياط

أثناء مرور دورية أمنية متحركة بشوارع مدينة دمياط الجديدة، للاطمئنان على الحالة الامنية بالمدينة، نزل أحد الضباط من السيارة لمساعدة سيدة مسنة كانت تسير بالشارع وتحاول الاحتماء من الامطار الغزيرة، فنزل الضابط من سيارة الشرطة وطلب منها ان تركب معهم لتوصيلها لمنزلها.





ووجهت السيدة المسنة الشكر للضابط والقوة المرافقة له على توصيلها لمنزلها وحمايتها من الامطار الغزيرة، خاصة انها كانت في حالة اعياء من برودة الجو.





وشهدت محافظة دمياط ، على مدار الايام الماضية موجة من الامطار الغزيرة صاحبها برودة شديدة وسرعه الرياح مما ادى الى غرق الشوارع وخروج مياه شاطئ راس البر الى الكافيهات وغرق اغلبها بمنطقة الشاطئ.





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