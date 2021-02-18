غلق اللسان برأس البر لأعمال الصيانة وحفاظًا على أرواح المواطنين

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن غلق منطقة اللسان بمدينة رأس البر اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى السبت القادم، لتنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة والكهرباء والرخام والبازلت بالمنطقة.





جاء ذلك بعد ان تعرض أجزاء منهم للتلف جراء موجة الطقس السئ التى تعرضت لها المحافظة منذ الثلاثاء الماضي وارتفاع منسوب أمواج البحر مما أدى إلى غمر المياه بمنطقة اللسان.





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وأوضحت "المحافظ" أنه تم غلق المنطقة أمام المواطنين حفاظًا على سلامتهم و أرواحهم مؤكدة أنه سيتم خلال هذه الفترة تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة و إصلاح أعمدة الإنارة وجميع الأجزاء بالمنطقة وإعادة فتحها مرة أخرى





كان قد شهدت محافظة دمياط ،على مدار الايام الماضية موجة من الامطار الغزيرة صاحبها برودة شديدة وسرعه الرياح مما ادى الى غرق الشوارع وخروج مياة شاطئ راس البر الى الكافيهات وغرق اغلب الكافيهات بمنطقة الشاطئ بمياه الشاطئ.



