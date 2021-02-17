ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غلق 37 منشأة غذائية وإعدام طن أغذية فاسدة في دمياط

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:44 م
غلق 37 منشأة غذائية
غلق 37 منشأة غذائية واعدام طن اغذية فاسدة في دمياط
Advertisements
زينب الزغبي
شن فريق مراقبة الأغذية التابع لمديرية الصحة بدمياط عدة حملات رقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، لضبط المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى .

فقد تم المرور على 58 منشأة خلال 3 أيام على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وتحرير 73 محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذه المنشآت.

كما تم التوصية بغلق 37 منشأة مخالفة وغير مرخصة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص، كما تم خلال هذه الحملات إعدام طن و155 كيلو أغذية متنوعة وكذلك 41 لتر عصائر والبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية ، كما تم إرسال 167 عينة تم أخذها وإرسالها الي المعامل للفحص.

وشدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة.

وأوضح أنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.

يأتى ذلك إطار خطة مديرية الصحة بدمياط وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وخطة الوزارة في المرور اليومى على الاسواق لضبط الغذاء الفاسد وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة.

اقرأ أيضًا:



غلق 37 منشأة غذائية وإعدام طن أغذية فاسدة في دمياط
غلق 37 منشأة غذائية وإعدام طن أغذية فاسدة في دمياط
غلق 37 منشأة غذائية وإعدام طن أغذية فاسدة في دمياط
غلق 37 منشأة غذائية وإعدام طن أغذية فاسدة في دمياط
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المرور على 295 منشأة غذائية وإعدام 1562 كجم أغذية فاسدة بالدقهلية

ضبط مصنع ينتج حلوى الأطفال على شكل سجائر بالدقهلية

فحص 307 منشآت غذائية بالدقهلية وإعدام 1.8 طن أغذية

قبل رأس السنة.. حملات على المطاعم والكافيهات بالدقهلية | شاهد

قبل الأعياد.. إعدام 275 كيلو أغذية مختلفة و120 لتر عصائر وزيوت بالدقهلية

ضبط 195 كيلو لحوم ودواجن مصنعة منتهية الصلاحية بدمياط

ترشيحاتنا

بيان من السكة الحديد بشأن حريق قطار السويس

تلقى دعوة لزيارتها.. السيسي: مصر ترحب بتطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات مع باكستان

بيان مهم من الشرطة السعودية بشأن أحد الوافدين

المتحدة للخدمات الإعلامية تعتذر عن خطأ أون تايم سبورتس بشأن مباراة الإسماعيلي والزمالك

بدون تفاصيل .. خالد الغندور: بيان قوي من نادي الزمالك بعد قليل

سقوط 14 شجرة يقطع كابلات الكهرباء ويغلق الطرق في القليوبية.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد حياتك.. احذر تناول الجبن عالية الدسم

شكري نجيب يدرك التعادل لـ الإسماعيلي في مرمى الزمالك

بعد إصابتها وعائلتها بكورونا.. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة رضوى الشربيني