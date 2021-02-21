نائب بالشيوخ: اندفاع البعض وراء "المستريح" أمر يثير الدهشة

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن إنتشار ظاهرة المستريح في جمهورية مصر العربية، وقيام البعض بممارسة النصب العلني على المواطنين هو أمر يثير الدهشة، لافتا إلى أن هذه الشخصيات تسببت في خراب ودمار بيوت وعائلات كبيرة، وضعت كل ما تملك في أيدي هؤلاء النصابين والمحتالين دون أي شيء يثبت حقوقهم.





وأكد البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن سبب إستثمار هؤلاء المواطنين في هذا الإتجاه الخاطيء هو حرصهم الكبير في تحقيق المكاسب السريعة، دون خوض أي مغامرات يبذل بداخلها جهد أو تعب، محذرا من إنتشار هذه الظاهرة ووقوع البعض ضحية سهلة لهم.





ونوه عضو مجلس الشيوخ إلى جهات كثيرة شرعية يمكن من خلالها الإستثمار فيها ، سواء كانت بنوك او الجهات الإستثمارية الحكومية،أو المشاريع الخاصة، مؤكدا أن هذه الطرق أفضل وأكثر أمانا من إعطاء أموالك لمستريح يقوم بسرقتها.





وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد أكدت نجاحها فى ضبط أحد الأشخاص بالغربية وذلك بعد قيامه بعملية النصب والاحتيال على المواطنين وجمع مبلغ 400 قدره مليون جنيه بزعم توظيفها.





جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت بشأن مقطع فيديو بعنوان "جمع 400 مليون جنيه وخلع" موضحين أن لديه 15 مندوبًا لتجميع الأموال من القرية والقرى المجاورة وكان ملتزمًا بموعد الفائدة حتى هرب فجأة والضحايا يطالبون بضبطه.





وبعد إجراء الفحص تبين انه طبيب، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية "له معلومات جنائية"، وقام بإنشاء مركز للجراحات والمناظير بمدينة كفر الزيات بالغربية منذ حوالى 4 سنوات، وقيامه بجمع مبالغ مالية من أهالى قريته لتوظيفها فى المركز المشار إليه نظير أرباح .



