ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

"مرات الشهيد" أغنية وطنية جديدة لأمنية حسن ومحمد وديع 

السبت 20/فبراير/2021 - 04:39 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
إنتهت الفنانة الشابة أمنية حسن من تسجيل أغنية جديدة وصفتها بانه عمل وطني انساني بفكرة جديدة لم يتم تقديمها من قبل بعنوان “ مرات الشهيد”.

وهي من كلمات الرائد بالمعاش محمد وديع الذي كتب من قبل "قالوا ايه علينا دولا " و "احنا مش بتوع حداد”.

الأغنية ألحان أمنية حسن وتوزيع محمود شعراوي وتسجيل و هندسة صوتية بيشوي مجدي وتم تسجيلها في ستوديو click

في الوقت نفسه تستعد  أمنية  لطرح أول ألبوم غنائي لها بعنوان "بنوتة" وهو مكون من ثماني أغاني، تعاملت فيه مع عدد كبير الملحنين منهم محمد جوليو واسلام الابتي ومصطفى أمين واسلام رفعت ويحيى مهدي. 

وتتعامل مع عدد من الموزعين منهم أمجد معتز وحسام سعيد واسلام رفعت ويحيى مهدي وأحمد ايهاب.وعدد كبير من الشعراء منهم محمد ابراهيم وأحمد عبدالنبي ومحمد حسن معوض وأحمد معتز ومحمد جابر وسلمى رشيد.وسيتم تصوير أغانيه في الفترة ما بين شهري يناير وفبراير القادمين.وكانت أمنية  قد طرحت مؤخرا فيديو كليب بتقنية الجرافيكس لأغنيتها عشم إبليس وهي من كلمات محمد ابراهيم والحان اسلام علي وتوزيع امجد معتز. ومصنوعة بتقنية ال motion graphic من تنفيذ حسن جاد.  وتستعد أمنية قريبا لطرح فيديو كليب جديد  لأغنيتها " بنوتة".

وهي من كلمات سلمى رشيد وألحان وتوزيع إسلام رفعت وتم تسجيلها ف استوديو click sound وهندسة صوتية ل بيشوي مجدي.وتقول أمنية أن الأغنية  تصف حالة حب من بنت لحبيبها.الفيديو من إخراج ميدو منيب وسيتم تصويره بين القاهرة والإسكندرية.الأغنية سيتم طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليو تيوب. ..الجدير بالذكر أن أمنية حسن من مواليد الكويت  تخرجت من طب عين شمس دفعة ٢٠١٣.وهي تغني منذ فترة طويلة ولم تكتفي بالغناء بل تهوى التمثيل أيضا وحصلت على جائزة أفضل صوت وأفضل ممثلة بجامعة عين شمس لفترات طويلة.و احترفت الغنا منذ عام ٢٠١٢ .وكونت فرقتها عام  ٢٠١٦ .وتجمع أمنية في غنائها بين ألوان الموسيقى المختلفة من شرقي ل لاتين وجاز عربي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طارق عبدالحليم ينتهى من تسجيل أغنية "زلابية معسلة"

أحمد شيبه وعمر كمال في دويتو جديد قريبا

أخبار المزيكا| باب الجمال لـ محمد منير تحقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة.. ومحمد محسن يطرح كليب برفقة هبة مجدي

حمادة هلال وخالد سليم يهنئان إياد سعيد على "بتسعدني"

ترشيحاتنا

بشرى .. انخفاض أسعار الفول المدمس خلال الأيام القادمة

وزير الرياضة ينهي الجدل: أزمة الحجز على أرصدة الزمالك في طريقها إلى الحل

من 500 لـ2000 جنيه.. رسوم تسجيل الشقق بداية من 4 مارس 2021

مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالسويس

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

نقل جثمان المصري الغارق من ميناء رفح البري إلى العريش

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تورلي ويخني ولسان عصفور.. طريقة عمل العكاوي بـ3 وصفات

بـ الكاجوال.. ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

بـ الجلد الأسود.. ملك زاهر تستعرض أناقتها على إنستجرام