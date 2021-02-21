اشتهرت خلال السنوات الماضية شاورما الدجاج بصورة كبير فى مجتمعاتنا حيث تتمتع بمذاق شهى ولذيذ ويسهل إعدادها كساندوتشات تشعر بالشبع والامتلاء حال التواجد خارج المنزل خاص أثناء العمل.





نقدم لكم طريقة عمل شاورما الدجاج بـ 3 وصفات متنوعة بـ خطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.





مقادير شاورما الدجاج بالخضار

صدور دجاج فيليه شرائح

زبادي

طماطم

بصل

ثوم

فلفل أخضر رومي

زيت

أرز

كاري

كركم

ملح وفلفل

بطاطس محمرة كاتشب

طريقة تحضير شاورما بالخضار مع أرز أصفر

* تخلط خلطة الشاورما مع الزبادى والملح والفلفل الأسود والزيت، و يقلب الدجاج مع خليط الزبادى





* يترك الخليط مغطى فى الثلاجة لمدة ¼ ساعة، وي شوح البصل فى الزيت على النار.





* ضعي الكارى والكركم وجزء من خليط الشاورما والملح والفلفل الأسود و يضاف الأرز والماء ويقلب الخليط وفور الغليان يترك الخليط على نار هادئة حتى النضج ثم يشوح الدجاج فى طاسة على النار.





* تضاف شرائح البصل والفلفل والطماطم يقلب الخليط حتى النضج تقدم الشاورما مع الأرز والبطاطس والكاتشب.





مقادير شاورما دجاج

دجاج فيليه شرائح

بصل شرائح

فلفل أخضر رومي شرائح

بهارات

ملح فلفل أسود

زيت

التقديم

بطاطس محمرة

مايونيز

خبز سوري

طريقة تحضير شاورما دجاج

* يتبل الدجاج بالبهارات والملح والفلفل الأسود و تشوح الشاورما في الزيت على النارو يضاف البصل والفلفل الأخضر الرومي ويقلب الخليط.





* تضاف الشاورما إلى المايونيز في الخبز السوري ويلف عليها و يوضع على النار في طاسة مدهونة بالزيت ليتحمر الخبز و تقدم الشاورما مع الخبز السوري والمايونيز





مقادير شاورما دجاج

صدور دجاج شرائح

زبادي

طماطم

بصل

فلفل رومي

ثوم

عصير ليمون

بهارات

بابريكا

ملح فلفل أسود

زيت

طريقة تحضير شاورما دجاج

* تتبل صدور الدجاج بعصير الليمون والثوم والزبادى والبهارات والبابريكا والفلفل الأسود والملح





* يقلب الخليط فى طاسة بها زيت ساخن على النار حتى النضج



