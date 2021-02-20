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محافظات

توزيع 200 شيكارة بطاطس على الأكثر احتياجا بقرية سملا بالغربية

السبت 20/فبراير/2021 - 04:25 م
توزيع بطاطس على الاسر
توزيع بطاطس على الاسر الاكثر احتياجا
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احمد علي
وزعت جمعية شباب سملا الخيرية ،بمركز قطور بمحافظة الغربية اليوم السبت عدد 200 شيكارة بطاطس علي الأسر الأشد إحتياجا بالقرية وتوابعها.
وأوضح الإعلامى مصطفى طعيمه أحد أبناء القرية أن ذلك يأتي في ظل الدور المحوري لجمعية شباب سملا ،لسد إحتياجات الأسر الأولي بالرعاية والإهتمام برفع الكاهل  والظروف المعيشية الصعبة لتلك الأسر .

وقال علي لبن رئيس مجلس الإدارة  بأن الجمعية تثمن دائما خطابات  الرئيس السيسي ورسالته الدائمه للمنظمات الخيرية بالوقوف بجانب الأسر الأولي بالرعاية ، انطلاقا من مساهمات رجال الأعمال في مصر كثيرة ونتلقي يوميا العديد من المساعدات والمساهمات لحل المشكلات الإنسانية والإجتماعية للأسر الأولي بالرعاية.

واشار« لبن »بأن مديرية التضامن تلعب دور محوري للنهوض بالجمعيات الخيرية علي مستوي المحافظة ،كذلك  جمعيتي الأورمان ورسالة يمثلان حجر الزاوية لمساعدة منظمات المجتمع المدني.
توزيع 200 شيكارة بطاطس على الأكثر احتياجا بقرية سملا بالغربية
توزيع 200 شيكارة بطاطس على الأكثر احتياجا بقرية سملا بالغربية
توزيع 200 شيكارة بطاطس على الأكثر احتياجا بقرية سملا بالغربية
توزيع 200 شيكارة بطاطس على الأكثر احتياجا بقرية سملا بالغربية
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