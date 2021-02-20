توزيع 200 شيكارة بطاطس على الأكثر احتياجا بقرية سملا بالغربية

وزعت جمعية شباب سملا الخيرية ،بمركز قطور بمحافظة الغربية اليوم السبت عدد 200 شيكارة بطاطس علي الأسر الأشد إحتياجا بالقرية وتوابعها.

وأوضح الإعلامى مصطفى طعيمه أحد أبناء القرية أن ذلك يأتي في ظل الدور المحوري لجمعية شباب سملا ،لسد إحتياجات الأسر الأولي بالرعاية والإهتمام برفع الكاهل والظروف المعيشية الصعبة لتلك الأسر .





وقال علي لبن رئيس مجلس الإدارة بأن الجمعية تثمن دائما خطابات الرئيس السيسي ورسالته الدائمه للمنظمات الخيرية بالوقوف بجانب الأسر الأولي بالرعاية ، انطلاقا من مساهمات رجال الأعمال في مصر كثيرة ونتلقي يوميا العديد من المساعدات والمساهمات لحل المشكلات الإنسانية والإجتماعية للأسر الأولي بالرعاية.



