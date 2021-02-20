سفير سابق: الرئيس السيسي يسعى دائما لعدالة توزيع لقاح كورونا على كل الدول الإفريقية

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التحديات الناشئة عن جائحة كورونا في التوجه المتسارع، وغير المسبوق، نحو التحول الرقمي في مجتمعاتنا، وعملية إصلاح وإعادة تأهيل نظم الرعاية الصحية.





وقال حجاج، خلال مداخلة هاتفية مع "أكسترا نيوز"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان من أكبر المؤيدين والداعمين لإنشاء اتحاد المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، لإرساء القانون فى كافة ربوع القارة السمراء.









وعن حديث الرئيس عن لقاح كورونا قال الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية، أن الرئيس السيسي يسعى دائما لعدالة توزيع لقاح كورونا على كل الدول الأفريقية.





و قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه كلمة اليوم، السبت، في اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية.

يسعدني أن أتوجه بالتحية إليكم اليوم، بصفتكم خيرة العقول القانونية لقارة أفريقيا، في الوقت الذي يجري فيه الإعداد لاستقبالكم من جديد بالقاهرة قريبًا؛ وهو التقليد الذي أرسيناه على مدار السنوات الخمس الماضية لجمع شمل الهيئات القضائية العليا في أفريقيا تحت مظلة واحدة في القاهرة.

علق السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الإفريقية، على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسيعن أهمية