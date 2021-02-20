ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس السيسي يوجه كلمة مهمة عن أفريقيا في اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية

السبت 20/فبراير/2021 - 01:56 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
Advertisements
فرح علاء الخولي
أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل منذ قليل، بأن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبد الفتاح  السيسي يوجه كلمة لاجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية.


وقال الرئيس السيسي، إن أفريقيا مثل باقي دول العالم تواجه العديد من الصعوبات في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لافتا إلى أن مصر قامت في السنوات الماضية القليلة باتخاذ خطوات فاعلة نحو توفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي للخدمات الحكومية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

انطلاق الاجتماع التحضيرى لرؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة.. صور

الرئيس السيسي: اجتماعات الدستودية تستهدف لم شمل قيادات القارة الأفريقية.. صور

الرئيس السيسي: يجب مراجعة وتحديث الدساتير الأفريقية لمواكبة التحديات العالمية

الرئيس السيسي: التحول الرقمي يمثل تحديا كبيرا للقارة الأفريقية

رئيس مجلس النواب: اجتماعات الدستورية الأفارقة يوطد علاقات القارة السمراء.. صور

رئيس الدستورية: اجتماع المحاكم الإفريقية يعزز التواصل لتبادل الآراء والخبرات

ترشيحاتنا

كيم كارديشيان تضع شروطا لانفصالها عن زوجها

خاص | مفاجآت في شهادة تميم يونس مطرب «سالمونيلا» بقضية الطبيب المتحرش

لا يشبع.. نجم ليفربول: فوجئت بتصرف محمد صلاح أمام لايبزيج

بالأسماء.. إدراج عبد الله شحاتة مستشار مرسي و20 آخرين من عناصر اللجان النوعية على قوائم الإرهاب

ثلاث كلمات غيرت حياته.. مندوب توصيل طلبات يعلن خطبته بسبب ناقة

استولت على 50 مليون جنيه.. البحث عن سيدة أعمال هاربة نصبت على مواطنين بالقاهرة الجديدة

Advertisements

بتوقيع وزير التعليم.. الجدول الرسمي النهائي لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يصل المديريات استعدادا لتطبيقه

وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات

الأعلى للجامعات: استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات 27 فبراير وسط إجراءات احترازية مشددة

أحرجت العريس .. عروس تطلب طلبا غير لائق في حفل زفافها.. شاهد

أمطار ورياح لمدة 48 ساعة قادمة.. الأرصاد تحذر من موجة جديدة على البلاد

قرار نهائي.. عودة الدراسة بالجامعات السبت المقبل

من 500 لـ2000 جنيه.. رسوم تسجيل الشقق بداية من 4 مارس 2021

إهانة لا تغتفر.. الخارجية السودانية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إثيوبيا

خاص | مفاجآت في شهادة تميم يونس مطرب «سالمونيلا» بقضية الطبيب المتحرش

النيابة في اتهام سفاح الجيزة بقتل شقيقة زوجته: وعد ضحيته بالزواج وخنقها

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

وزير الرياضة ينهي الجدل: أزمة الحجز على أرصدة الزمالك في طريقها إلى الحل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف.. 3 طرق جديدة لمواجهة اكتئاب كورونا

طريقة عمل شوربة السبانخ بـ 4 وصفات للشيف شربيني

وزير النقل يتفقد برج إشارات محطة قطارات ديروط.. صور