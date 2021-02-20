الرئيس السيسي يوجه كلمة مهمة عن أفريقيا في اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية

أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل منذ قليل، بأن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه كلمة لاجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية.
وقال الرئيس السيسي، إن أفريقيا مثل باقي دول العالم تواجه العديد من الصعوبات في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لافتا إلى أن مصر قامت في السنوات الماضية القليلة باتخاذ خطوات فاعلة نحو توفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي للخدمات الحكومية.