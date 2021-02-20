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شيماء عبد الإله: اعتماد الأمم المتحدة لـ منتدى شباب العالم يشعرنا بالسعادة

السبت 20/فبراير/2021 - 06:23 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيي
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هاني حسين
قالت  شيماء  عبد الإله عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن اعتماد منتدى شباب العالم من الأمم المتحدة  كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب أمر في غاية الأهمية، مضيفة:" يشعرنا بالسعادة"؟

وأضافت شيماء عبد الإله  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   منتدى شباب العالم كانت فكرة من الشباب خاصة من شباب التنسيقية ".

 وتابعت شيماء عبد الاله:" الرئيس السيسي كان يوجه الدعوة لشباب العالم وقيادات لحضور منتدى شباب العالم مجددا "، مضيفة:" نأمل ان يكون هناك نسخة جديدة من المنتدى قريبا ".

وقامت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في إطار أعمال لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتضمين القرار الصادر عن الدورة الـ59 للجنة الدعم لإسهامات منتدى شباب العالم الذي أطلقته مصر في تناول قضايا الشباب على المستويين الإقليمي والدولي. 
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