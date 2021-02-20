التعليم ترد على استفسارات "معا نستطيع"بشأن امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي

تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استفسارات عديدة من ائتلاف معا نستطيع الذي يضم عددا من اولياء امور طلاب المدارس في مصر ، بخصوص مدى امكانية السماح لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي بدخول امتحانات الاوبن بوك بالكتب الاصلية او المطبوعة سواء كانت جديدة او قديمة حتى لو كان فيها علامات او مكتوب فيها مسودات اثناء مذاكرة الطالب.





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ومن جانبها ، ردت وزارة التربية والتعليم على ائتلاف معا نستطيع بخصوص هذا الاستفسار قائلة : بالتأكيد مسموح للطالب بأن يدخل الامتحان بأي نسخ متاحة من الكتب المدرسية حتى لو مكتوب فيها.





وعلى جانب آخر ، أعلن ائتلاف معا نستطيع انه بعد التواصل مع وزارة التربية والتعليم ، تم التأكيد على ضرورة ان يراعى طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ما يلي اثناء فترة الامتحانات :





* في حالة عدم دخول الطالب على الإمتحان في الوقت المحدد له يتم عمل محضر في المدرسة لإثبات حاله الطالب.





* في حالة خروج الطالب من اللجنة أثناء فترة تأدية الإمتحان يتم عمل إثبات حاله للطالب داخل المدرسة عن طريق إبلاغ المسئولين داخل المدرسة.





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* ليس من حق المدرسة الإمتناع عن عمل محضر إثبات حالة للطالب في حالة عدم القدرة على الدخول على الإمتحان الالكتروني في الوقت المناسب أو الخروج من الإمتحان قبل نهاية الوقت.





* في حالة امتناع المدرسة عن عمل اثبات حالة رسمي للطالب وقت اللزوم ، يتعرض مدير المدرسة ومسؤول الكنترول و لجنة المراقبه ومسؤول التطوير إلى المحاسبة





* من حق ولي الأمر تقديم شكوى في الإدارة التعليمية أو المديرية أو وزارة التربية والتعليم بإسم وزير التربية والتعليم



