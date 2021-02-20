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تعليم

وزير التعليم: من حق ولى الأمر إعادة السنة لأبنائه بهذه الطريقة

السبت 20/فبراير/2021 - 09:31 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من حق ولى الأمر أن يختار لـ أبنائه إعادة السنة الدراسية العام القادم.


وقال وزير التربية والتعليم، إنه في حالة رغبة ولي الأمر في اتخاذ هذا القرار، عليه فقط أن يلتزم بتقديم طلب رسمي للإدارة التعليمية بهذا الشأن.


وأوضح وزير التربية والتعليم، أن حضور الطلاب في المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، سيكون اختياريا (بدون احتساب الغياب)، وذلك حسب الجداول كما تم في الترم الأول.


وأضاف أن الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من المقرر أن تبدأ من السبت 13 مارس 2021 مع إعادة تشغيل مجموعات التقوية في المدارس، وسيكون الغياب اختياريا بمقتضى إقرار رسمي من ولي الأمر في الإدارة التعليمية.


وكان وزير التربية والتعليم أوضح أن نظام وجداول الحضور في المدارس سيكون كما يلي:

 بالنسبة لتلاميذ رياض الأطفال والصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي 
يبلغ عددهم 8 ملايين و150 ألفا و793 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، وسيكون حضورهم في مدارس الفترة الواحدة 4 أيام في الأسبوع (من الأحد إلى الأربعاء)، أما في مدارس الفترتين فسيكون حضورهم 3 أيام في الأسبوع (السبت – الاثنين  - الأربعاء).


بالنسبة لتلاميذ الصفوف من الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائي 
يبلغ إجمالي عددهم 6 ملايين و27 ألفا و116 طالبا وطالبة، وسيكون حضورهم في مدارس الفترة الواحدة يومين أسبوعيا (السبت والخميس)، أما في مدارس الفترتين فسيكون حضورهم 3 أيام في الأسبوع (الأحد – الثلاثاء – الخميس).


بالنسبة لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث الإعدادي 
يبلغ إجمالي عددهم 5 ملايين و206 آلاف و844 طالبا وطالبة، وسيكون حضورهم يومين فقط في الأسبوع، بحيث يحضر طلاب الصف الأول الإعدادي (السبت والثلاثاء)، ويحضر طلاب الصف الثاني الإعدادي (الأحد والأربعاء)، ويحضر طلاب الصف الثالث الإعدادي يومي (الاثنين والخميس).


بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 
يبلغ إجمالي عددهم مليونا و777 ألفا و317 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، وسيكون حضورهم يومين فقط أسبوعيا.
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