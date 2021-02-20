وزير التعليم: من حق ولى الأمر إعادة السنة لأبنائه بهذه الطريقة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من حق ولى الأمر أن يختار لـ أبنائه إعادة السنة الدراسية العام القادم.









وقال وزير التربية والتعليم، إنه في حالة رغبة ولي الأمر في اتخاذ هذا القرار، عليه فقط أن يلتزم بتقديم طلب رسمي للإدارة التعليمية بهذا الشأن.









وأوضح وزير التربية والتعليم، أن حضور الطلاب في المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، سيكون اختياريا (بدون احتساب الغياب)، وذلك حسب الجداول كما تم في الترم الأول.









وأضاف أن الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من المقرر أن تبدأ من السبت 13 مارس 2021 مع إعادة تشغيل مجموعات التقوية في المدارس، وسيكون الغياب اختياريا بمقتضى إقرار رسمي من ولي الأمر في الإدارة التعليمية.







