البنت وزنها ذهب.. أحمد موسى: فتيات الصعيد لا يتم شحنهن.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الصعيد أنجب عددا كبيرا من العلماء والخبراء والمبدعين، مضيفا:" عبد الرحمن الأبنودي ورفاعة الطهطاوي منين؟".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عظماء وعلماء مصر من الصعيد".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى، حديثه: "المتواجدون في القاهرة لهم أصول من الريف أو الصعيد أو القبائل العربية ، والصعيد والريف هم تكوين الدولة المصرية".





ونوه الإعلامي احمد موسى، بأنه: "لا يستطع أحد أن يهين أهله وبناته وأولاده، ونحن لا نشحن بناتنا ، واحنا بنحطهم على راسنا ".



