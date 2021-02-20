البنت وزنها ذهب.. أحمد موسى: فتيات الصعيد لا يتم شحنهن.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الصعيد أنجب عددا كبيرا من العلماء والخبراء والمبدعين، مضيفا:" عبد الرحمن الأبنودي ورفاعة الطهطاوي منين؟".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عظماء وعلماء مصر من الصعيد".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى، حديثه: "المتواجدون في القاهرة لهم أصول من الريف أو الصعيد أو القبائل العربية، والصعيد والريف هم تكوين الدولة المصرية".
ونوه الإعلامي احمد موسى، بأنه: "لا يستطع أحد أن يهين أهله وبناته وأولاده، ونحن لا نشحن بناتنا، واحنا بنحطهم على راسنا ".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" البنت عندنا وزنها بالذهب في الصعيد، والبنت بالنسبة للصعايدة شيء كبير للغاية ".