الكيلو 8 جنيهات.. لماذا تراجعت أسعار الفول البلدى؟..نقيب الزراعيين يجيب

أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، أن الفول يعد من أهم الأكلات الشعبية التى يعتمد عليها معظم المصريين فى غذائهم ، لذا تعمل الدولة على توفير احتياجات المصريين .





أوضح "خليفة" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أن قرار وزارة التجارة والصناعة بمنع تصدير البقوليات خفض من اسعار الفول فبعد ان كان وصل سعر الكيلو ٢٦ جنيها وذلك منذ ٣ سنوات اصبح الآن متوسط سعره ٨ جنيهات مما يدل علي صواب وزارة التجارة والصناعة.







وأشار "نقيب الزراعيين" الي أن المساحة المزروعة من اراضي الفول لا تكفي احتياجاتنا ،اذ اننا نستورد ٦٠% من الفول البلدي وننتج ٤٠% فقط من احتياجاتنا،موضحا ان الرئيس السيسي وجه بزياده انتاج المحاصيل الاستراتيجية والبقوليات والمحاصيل الزيتية.





ولفت الى أنه متوسط سعر كيلو الفول ٨ جنيهات قد يكون غير مجزي للفلاح،منوها الا انه يتم استيراد ٨٥% من المحاصيل الزيتية وننتج ١٥% منها ،مؤكدا ان المشروعات الجديدة التي تقوم بها الدولة تهدف الي زراعة البقوليات والمحاصيل الزيتية لسد احتياجاتنا.