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ثقافة

احمد نوار يفتتح معرض "ثلاثية نحت" بمشاركة 93 عملا فنيا

السبت 20/فبراير/2021 - 08:02 م
صدى البلد
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طارق موسى

افتتح الفنان الدكتور أحمد نوار والناقد التشكيلي هشام قنديل، مساء اليوم السبت، معرض "ثلاثية نحت وجوه فى الطبيعة"، بمقر أتيليه العرب للثقافة والفنون، جاليري ضي، بضاحية المهندسين.

يضم المعرض 93 عملا فنيا فى التصوير والنحت، للفنانين خالدة عز الدين حمودة وآلاء نجم وباهر أبو بكر، ويستمر  لمدة 20 يوما.

تشارك الفنانة خالدة عز الدين حمودة بعدد 27 عملا فى التصوير، ويغلب على لوحاتها الطابع الانطباعي، وهي تشكيلية معاصرة تخرجت من كلية الهندسة قسم الكهرباء بجامعة القاهرة عام 1977.

فيما تشارك الفنانة آلاء نجم بمعرضها "أبواق الملائكة" وتقدم فيه 43 لوحة، وهى فنانة تشكيلية معاصرة خريجة كلية التربية الفنية عام 2003 ونظمت العديد من الدورات الفنية لتعليم الفنون التشكيلية وشرح أسلوب أعمالها المميزة التى تتناول قضايا عديدة إنسانية وإجتماعية وفى كثير من أعمالها تتحدث عن قضايا سياسية، ولها مشاركات محلية ودولية أيضا، وحصدت جائزة من المجلس الأعلى للثقافة فى 2007 . 

ويأتي معرض الفنان النحات باهر أبو بكر ليقدم فيه آخر إبداعاته النحتية الخزفية وعددها 23 عملا، وهو حاصل على درجة الدكتوراه فى التربية الفنية عام 2015 تخصص نحت بجامعة حلوان، وله عدة مشاركات محلية أبرزها معرض "احنا فين" 2003 ومعرض "وهم الحرية" 2004 ومعرض الفنون التشكيلية الثامن والعشرون بجامعة حلوان 2004 وملتقى الفخار السادس "قنا" 2004 ومعرض أعضاء هيئة التدريس كلية التربية الفنية قاعة أحمد بسيونى 2005 ومعرض "من وحى رحلة العائلة المقدسة" بساقية الصاوى 2006 .
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