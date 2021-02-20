الرئيس يدرك أهمية الصعيد وأهله| شاهد أحمد موسى منفعلا على الهواء: حقهم لازم يرجعلهم

رفض الإعلامي أحمد موسى أي تجاوز أو تعدى على أهالي الصعيد، مؤكدا أن الرئيس السيسي يدرك جيدا أهمية الصعيد وأهله، والصعايدة اللي بجد جدعان.





وعرض الإعلامي أحمد موسى مجموعة من الفيديوهات لعدد من أهالي الصعيد، بعنون «اعتذارك لا يكفينا لازم تتحاسب.. انتفاضة الصعيد ضد إساءات تامر أمين»، مؤكدا أن البعض أطلق كلام بمثابة إهانة لأهلينا في الصعيد، وكل هذا مرفوض تماما، ولازم حقهم يرجعلهم.



