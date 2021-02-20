الرئيس يدرك أهمية الصعيد وأهله| شاهد أحمد موسى منفعلا على الهواء: حقهم لازم يرجعلهم

رفض الإعلامي أحمد موسى أي تجاوز أو تعدى على أهالي الصعيد، مؤكدا أن الرئيس السيسي يدرك جيدا أهمية الصعيد وأهله، والصعايدة اللي بجد جدعان.
وعرض الإعلامي أحمد موسى مجموعة من الفيديوهات لعدد من أهالي الصعيد، بعنون «اعتذارك لا يكفينا لازم تتحاسب.. انتفاضة الصعيد ضد إساءات تامر أمين»، مؤكدا أن البعض أطلق كلام بمثابة إهانة لأهلينا في الصعيد، وكل هذا مرفوض تماما، ولازم حقهم يرجعلهم.
قال أحمد موسى، إنه ينتمي إلى صعيد مصر، مضيفا "صعيدي وافتخر وشرف لكل واحد يعرف الصعايدة"، متابعا:" لكم كل الاحترام اهلي في الصعيد ودول أهلي وحبايبي، وعيب أوي لما حد يتكلم عن الصعيد بشكل غير لائق وشكرا لكل من دافع عن الصعايدة".
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "فخر لكل واحد ينتمى لصعيد مصر، والصعيد هو كل مصر والصعيدي متواجد في الإسكندرية ومطروح والقاهرة والوادي الجديد وسيناء"، مضيفا "أهلنا وحبايبنا في كل محافظات الجمهورية، والصعيد هو مصر ولا نفرق بين أهلنا مطلقا".