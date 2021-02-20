رئيس مصلحة الشهر العقاري: المواطن يتنازل عن حقه القانوني إذا لم يسجل الوحدة السكنية

كشف جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري عن الضوابط الجديدة وتعديلات قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل العقارات، مطالبا كل من لديه عقد بيع ابتدائي، أو حكم صحة توقيع لأي وحدة سكنية؛ يبادر بالتوجه إلى المحاكم، لتسجيل هذا العقد.





وقال جمال ياقوت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": اذا لم يتم تسجيل الوحدة السكنية في الشهر العقاري يكون المواطن قد تنازل عن حقه القانوني.





وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري "إذا انتهت مدة الشهر المحدد، ولم يتم تقديم الاعتراض على الطلب لإصدار الحكم؛ يتحول رقم الشهر العقاري الوقتي، إلى رقم نهائي".





وأشار جمال ياقوت، إلى أنه بموجب التعديلات الجديدة، تكون الأحكام القضائية واجبة القيد ، وتُحول من رقم شهر عقاري وقتي ، على رقم شهر عقاري نهائي واجب التسجيل.



