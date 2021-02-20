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محافظات

التضامن الاجتماعي بالسويس تنقذ شابًا «مريض نفسي» من الشارع .. صور

السبت 20/فبراير/2021 - 08:54 م
صدى البلد
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حسن غنيمة

أنقذت مديرية التضامن الاجتماعى بالسويس ،شاب مريض نفسى من الشارع عقب نشر صورته من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى.


استجابت مديرية التضامن الاجتماعى للمواطنين عقب نشر صورة هذا الشاب على مواقع التواصل الاجتماعي  نقلت سيارة الاسعاف الشاب الى قسم الطب النفسي بمستشفى السويس العام.


من جانبه قال مصدر بمديرية التضامن الاجتماعى بالسويس، إن المديرية نقلت الشاب إلى قسم الطب النفسي بمستشفى العام لتشخيص حالته الصحية وعقب الاطمئنان عليه سيتم  نقله إلى دار كبار بلا مأوى ، لافتا إلى أنه سيتم ارسال بياناته إلى وزارة من أجل التواصل مع ذويه .


وأضاف المصدر بمديرية التضامن الاجتماعى بالسويس ، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن هناك فريقاً تدخل سريعًا للتعامل مع أى حالات سيتم الابلاغ عنها او نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعى من اجل مأوى الأطفال والكبار وخصوصا فى ظل هذا الطقس الحالي . 

التضامن الاجتماعي بالسويس تنقذ شابًا «مريض نفسي» من الشارع .. صور
التضامن الاجتماعي بالسويس تنقذ شابًا «مريض نفسي» من الشارع .. صور
التضامن الاجتماعي بالسويس تنقذ شابًا «مريض نفسي» من الشارع .. صور
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