رغد صدام حسين تكشف موقف الأردن من تسليمها لـ الإنتربول.. فيديو

قالت رغد صدام حسين، ابنة الزعيم العراقي الراحل ، صدام حسين ، إن الأردن احتضنها طوال السنوات الماضية، وكان له مواقف كبيرة معها.





وأضافت رغد صدام حسين ، في مقابلتها مع قناة "العربية" ، أن الانتربول طالب بتسليمها أكثر من مرة؛ فكان رد الأردن ، أن "رغد في ضيافة الملك"، وأنهم يعرفون كل شيء عنها.





وأوضحت "رغد" ، أن الأردن ، كدولة وحكومة وشعبا وملكا، كانوا أروع ما يكون معها، مضيفة أنها "لم تشعر بالغربة في الأردن".





وأكدت أنها تحمل كل الحب والولاء والامتنان للأردنيين، الذين احتضوها طيلة السنوات الماضية، ولا يكفيها سنوات لسرد علاقتها بهذا الشعب.





وأشارت ابنة الزعيم العراقي الراحل إلى أنها تستعد لنشر مذكرات تكشف تفاصيل كثيرة عن حياتها العائلية، فضلا عن أحداث عاشتها خلال حياتها.





وتوقعت رغد ، أن تحقق مذكراتها إقبالا كبيرا؛ بسبب فضول الناس لمعرفة خبايا يوميات ابنة صدام حسين.



