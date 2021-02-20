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رياضة

في ذكرى ميلاد الجوهري.. الإعلان عن غلاف كتاب"الجنرال" لـ عمر البانوبي

السبت 20/فبراير/2021 - 08:58 م
غلاف كتاب الجنرال
غلاف كتاب الجنرال
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قسم الرياضة
تحل اليوم، 20 فبراير 2021، ذكرى ميلاد الجنرال محمود الجوهري، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، وصاحب التجربة الفريدة والمشوار الحافل بالنجاحات في قيادة الأندية والمنتخبات.

وأعلن الناقد الرياضي عمر البانوبي عن غلاف كتابه الجديد "الجنرال" الذي يؤرخ لمشوار محمود الجوهري التدريبي في قيادة منتخب مصر على مدار الولايات الأربع للجنرال الراحل، من خلال حكايات وحوارات خاصة مع نجوم منتخب الفراعنة الذين تدربوا تحت قيادته.

ووجه عمر البانوبي الشكر لأسرة الراحل محمود الجوهري، مشيرًا إلى أنه تواصل مع أحمد الجوهري، نجل الجنرال الراحل، والذي رحب وبشدة بفكرة الكتاب ولم يبخل بوقته في الحديث عن ذكريات والده مع كرة القدم.

ويكشف مجموعة من نجوم وأساطير الكرة المصرية أسرارًا للمرة الأولى عن الجوهري حفلت بها صفحات كتاب "الجنرال"، وعلى رأسهم التوأم حسام وإبراهيم حسن وأحمد شوبير ومجدي طلبة وهاني رمزي وحازم إمام وأحمد الكاس وأحمد حسن ومحمد يوسف وهيثم فاروق وطارق مصطفى، وأحمد حسام "ميدو" ونخبة من نجوم الكرة العالمية الذين كان لهم مواجهات وحكايات مع جنرال التدريب.

ومن المنتظر أن يشارك عمر البانوبي بكتاب "الجنرال"، في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تم تأجيله من يناير 2021 إلى يونيو 2021.

عمر البانوبي كاتب صحفي بـ«بوابة أخبار اليوم»، وباحث دراسات عليا في مجال الإعلام، صدر له كتاب «100 عام من الحلم» في عام 2020، وهو الكتاب الذي يؤرخ لمشوار وحكايات احتراف اللاعبين المصريين في أوروبا خلال 100 عام على لسان أبطالها وصدرت الطبعة الثانية منه في العام ذاته وحقق نجاحًا كبيرًا.
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