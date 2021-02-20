اللي مش عايز يتعلم ميتعلمش.. أحمد موسى: هاشتاجات إعدام المسؤولين تحريض على القتل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المجلس الأعلى للجامعات اتخذ قرارات متوقعة فيما يتعلق بامتحانات العام الدراسي الثاني، واجراء امتحانات العام الدراسي الأول .
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اللي مش عايز يتعلم ميتعلمش، وفي طلاب عايزين يتعلموا"، مضيفا:" هناك هاشتاجات تطالب بإعدام مسؤولين، وهذا تحريض على القتل، ونرفضه، ويجب محاسبة المتسبب في إصدار هذه النوعية من الهاشتاجات".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" يوم السبت المقبل سنعرف الرقم الحقيقي للطلاب الذين سيستكملون الدراسة ".
ولفت الإعلامي أحمد موسى:" اللي مش عايز يدخل الامتحانات يقدم اعتذار، ويقول أنا خايف، وسيكون اعتذارك مقبولا".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الدولة المصرية ترغب في استكمال العام الدراسي بكافة اشكاله والمجلس الاعلى للجامعات حريص على مصلحة الطالب".