اللي مش عايز يتعلم ميتعلمش.. أحمد موسى: هاشتاجات إعدام المسؤولين تحريض على القتل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المجلس الأعلى للجامعات اتخذ قرارات متوقعة فيما يتعلق بامتحانات العام الدراسي الثاني، واجراء امتحانات العام الدراسي الأول .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اللي مش عايز يتعلم ميتعلمش، وفي طلاب عايزين يتعلموا"، مضيفا:" هناك هاشتاجات تطالب بإعدام مسؤولين ، وهذا تحريض على القتل ، ونرفضه ، ويجب محاسبة المتسبب في إصدار هذه النوعية من الهاشتاجات".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" يوم السبت المقبل سنعرف الرقم الحقيقي للطلاب الذين سيستكملون الدراسة ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" اللي مش عايز يدخل الامتحانات يقدم اعتذار ، ويقول أنا خايف ، وسيكون اعتذارك مقبولا".



