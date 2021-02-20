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اللي مش عايز يتعلم ميتعلمش.. أحمد موسى: هاشتاجات إعدام المسؤولين تحريض على القتل

السبت 20/فبراير/2021 - 09:37 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  المجلس الأعلى للجامعات اتخذ قرارات متوقعة فيما يتعلق بامتحانات العام الدراسي الثاني، واجراء امتحانات العام الدراسي الأول .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  اللي مش عايز يتعلم ميتعلمش، وفي طلاب عايزين يتعلموا"، مضيفا:" هناك هاشتاجات تطالب بإعدام مسؤولين، وهذا تحريض على القتل، ونرفضه، ويجب محاسبة المتسبب في إصدار هذه النوعية من الهاشتاجات".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  يوم السبت المقبل سنعرف الرقم الحقيقي للطلاب الذين سيستكملون الدراسة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  اللي مش عايز يدخل  الامتحانات يقدم اعتذار، ويقول أنا خايف، وسيكون اعتذارك مقبولا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  الدولة المصرية ترغب في استكمال العام الدراسي بكافة اشكاله والمجلس الاعلى للجامعات حريص على مصلحة الطالب".
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