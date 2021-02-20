فاروق الباز يوجه رسالة لـ المصريين بشأن لقاح كورونا.. فيديو

قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز، إن العالم حتى الآن لا يعلم كيف سيتحرك في ظل فيروس كورونا، معقبا: "الجميع في دول العالم حتى الآن لا تعرف تتحرك بسبب فيروس كورونا".





وأضاف "الباز"، خلال مداخلة ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "صعب جدا التعامل مع فيروس كورونا، والدول تحاول قدر الإمكان، ولابد من الالتزام بتعليمات الأطباء".





وأشار العالم المصري الدكتور فاروق الباز،: "فيروس كورونا أثبت أن الإنسان ليس قادرا على كل شيء، وأنه لا بد من الاستمرار في العلم والمعرفة لكي نستطيع أن نتعايش مع الطبيعة"، موضحا: "أتابع بشكل مستمر كل ما يدور في مصر، والاجراءات في مواجهة كورونا تسير بشكل كبير".





وأوضح العالم المصري الدكتور فاروق الباز،: "هناك بعض الملاحظات على إدارة ملف كورونا بمصر وأيضا في الكثير من الدول"، ناصحا المصريين قائلا: "أنصح المواطنين بأن تتجاوب وتأخذ لقاح فيروس كورونا".



