أحمد السبكي: 93% نسبة رضاء المواطنين عن التأمين الصحي الشامل

الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن 4 ملايين مواطن سجلوا بمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظات المرحلة الأولى التى تطبق بها المنظومة.









وأوضح السبكى خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أنه تم اختصار مدة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات مصر من 15 سنة إلى 10 سنوات فقط، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.









وأشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى التكلفة الإجمالية لإعداد البنية التحتية التكنولوجية، بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي بلغت 5 مليارات جنيه.









ولفت رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن معدلات رضاء المواطنين ببورسعيد التى تم تطبيق التأمين الصحى الشامل بها، بلغت حوالى 93%.