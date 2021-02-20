ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد السبكي: 93% نسبة رضاء المواطنين عن التأمين الصحي الشامل

السبت 20/فبراير/2021 - 10:09 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي
قال الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن 4 ملايين مواطن سجلوا بمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظات المرحلة الأولى التى تطبق بها المنظومة.


وأوضح السبكى خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أنه تم اختصار مدة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات مصر من 15 سنة إلى 10 سنوات فقط، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى التكلفة الإجمالية لإعداد البنية التحتية التكنولوجية، بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي بلغت 5 مليارات جنيه.


ولفت رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن معدلات رضاء المواطنين ببورسعيد التى تم تطبيق التأمين الصحى الشامل بها، بلغت حوالى 93%.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بتكلفة 51 مليار جنيه.. تسجيل 3 ملايين مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات

السبكي: 51.115 مليار تكلفة تطبيق التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.. 8 محاور يرتكز عليها.. و3 ملايين مواطن تم تسجيلهم

إعفاء مرضى الأورام من اشتراكات منظومة التأمين الصحي الشامل

الأقصر "مدينة الشمس" تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بـ59 مركزا ووحدة و 7 مستشفيات

الرعاية الصحية: استقبال 102 ألف مكالمة للاستفسار عن خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل

بتكلفة 7.7 مليار جنيه.. تفاصيل التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

وزير التعليم: ما بنغيرش كلامنا كل شوية .. بنرضى الكل ومش عاجبين

ضيف غير متوقع.. دب يهاجم سيدة في الحمام

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سميرة سعيد تكشف عن أنوثتها..شاهد

على خطى ووهان.. خطر جديد يهدد البشرية من أفريقيا ..صور

ربنا نجاه من الموت.. لميس الحديدي تكشف عن حالة زوجها عمرو أديب

بعد هجوم الجمهور.. سلوى عثمان تعلق على نهاية مسلسل لؤلؤ

Advertisements

إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين

المستأجر يدفع 50% من قيمة الأجرة القانونية المحددة للشقة..تعديلات على قانون الإيجار القديم

وزير التعليم: لو أهالي طلاب النقل مش خايفين على ولادهم من كورونا نعمل لهم 5 امتحانات بدل واحد

عدو خفي يسبب الموت.. لماذا قررت السعودية منع زراعة النخيل في الحدائق والطرق؟

قناة مدرستنا: تصريحات جديدة من وزير التعليم في جروب الماميز .. 8 مساء

بعد أزمة الصعايدة .. رانيا يوسف ترد بقوة على تامر أمين .. تفاصيل

الغرامة والحبس 6 أشهر.. تامر أمين يواجه عقوبة سب وقذف الصعايدة

الزمالك يتصدر والمقاصة يطيح الأهلى من الوصافًة .. ترتيب الدوري المصري

ربنا نجاه من الموت.. لميس الحديدي تكشف عن حالة زوجها عمرو أديب

وزير التعليم : مناهج 4 إبتدائي الجديدة ستبهر الجميع العام القادم

خاص | سيبوني في حالي.. حسام عاشور يكشف حقيقة رحيله عن الاتحاد السكندري

دفعا مليارا و15 مليونا و700 ألف جنيه .. سليمان وراسخ يتصالحان فى بعض القضايا المنسوبة اليهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سميرة سعيد تكشف عن أنوثتها..شاهد

أدلة جديدة .. هل فيروس كورونا يعيش على الأسطح ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزنجبيل لمدة شهر؟