ترتيب الدوري الإنجليزي .. بعد خسارة ليفربول من إيفرتون

حقق فريق إيفرتون فوزا مهما بهدفين دون رد، على مضيفه ليفربول، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج".
وجاء الهدف الأول من تمريرة سحرية من خاميس رودريجيز إلى ريتشارلسون داخل منطقة الجزاء سددها رائعة داخل شباك أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.
وحاول ليفربول الرد بكرة عرضية رائعة من ساديو ماني من الطرف الأيسر أبعدها حارس مرمى إيفرتون ببراعة.
وتجمد رصيد ليفربول في المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، متساويا مع إيفرتون الذي يحتل المركز السابع.
وسقط تشيلسي في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) أمام مضيفه ساوثهامبتون، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة رقم 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبهذا التعادل، رفع تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب فرق البريميرليج، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 30 نقطة في المركز الـ13.
وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كاملا كالاتي "صورة"