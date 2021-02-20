مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك يستقبل وفد كنيسة العذراء بقرية الشيخ زين الدين والسوالم

استقبل نيافة الأنبا توما مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك المجلس الرعوي لكنيسة السيدة العذراء، بقرية الشيخ زين الدين والسوالم، وبعض من أبناء الرعية.





ضم وفد كنيسة السيدة العذراء بقرية الشيخ زين الدين والسوالم الأب فريد فايز، والأب ويلسن من رهبنة الآباء الافريكان، حيث قدم الوفد التهنئة لنيافة المطران بمناسبة سيامته الأسقفية، حيث رحب بهم وقام بالتعرف عليهم، ووعد بقيامه بزيارة رعوية لأبناء الرعية.





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وبدأت الجالية اللاتينية ببازليك العذراء سيدة السلام الكاثوليك بشرم الشيخ صلوات درب الصليب، والتى ستقام أسبوعيًا بالكنيسة الساعة السادسة والنص مساء، حيث تحتفل بعيد القيامة في الكنيسة اللاتينية هذا العام، بفارق شهر كامل عن الكنيسة القبطية الكاثوليكية.





ومن المقرّر أن تحتفل الكنيسة الكنيسة اللاتينية بعيد القيامة في الرابع من أبريل المقبل، بينما تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بعيد القيامة في الثاني من مايو القادم.





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كان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل في وقت سابق اليوم بمركز لوجوس المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون نيافة الأنبا يوليوس اسقف كنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية وبرفقته القمص رافائيل ثروت والدكتور هاني سمير المدير التنفيذي لأسقفية الخدمات وفريق خدام وخادمات برنامج :قم وامش" لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة.





وقدّم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة بافتتاح حجرة تنمية المهارات الحسية الجديدة وأثنى على خدمتهم المتميزة، وناقش معهم طموحاتهم المستقبلية لامتداد و تطوير هذه الخدمة التي تخدم كل أفراد المجتمع دون تمييز.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح له أمس إن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، هى لجنة مجمعية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.





وأضاف القس بولس حليم أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لفترة ما بين انعقاد الجلسات الرسمية للمجمع وتقوم بأعمال في حدود اختصاصاتها وما يكلفها المجمع المقدس من أعمال.





وتابع قائلاً: إن اللجنة تعمل كلجنة استشارية لقداسة البابا تواضروس الثاني فيما يعرضه قداسته أو ما يطرحه أحد أعضاء اللجنة من موضوعات، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات المجمع المقدس، وتنفيذ ما تكلف به من أعمال بواسطة المجمع المقدس.