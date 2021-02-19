مطرانية سوهاج للأقباط الكاثوليك تنظم لقاءً لتنمية المواهب

نظمت مطرانية سوهاج للأقباط الكاثوليك تحت رعاية نيافة الأنبا توما حليم، مطران إيبارشية سوهاج فعاليات اليوم المجمع الأول للمدرسة الكاثوليكية لتنمية المواهب بسوهاج، للموسم السادس ٢٠٢١.





بدأ اليوم الذى نظمته إيبارشية سوهاج بهدف تنمية المواهب لأبناء الكنيسة الكاثوليكية بالتسبيح مع المرنم مودي جرجس، ثم كلمة روحية من الأب ريمون نعيم بعنوان "موهبتك مش كفاية"، والتي دارت حول ماهية وشروط وصفات الخادم.





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وتضمنت فعاليات اليوم الأول تنفيذ ورش موسيقية فنية للصوت بقيادة الأستاذ مودي جرجس، وكذلك العزف مع نادر ظريف، و عماد بولس، و ماري صموئيل، وانتهى اليوم بورشة تدريبية عن القيادة ومعايير القائد الناجح مع محب فخري.





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كان السفير سولپيجو كونفيادو، سفير جمهورية الفلبين بمصر، قد زار مقر مطرانية القاهرة للكلدان بمصر الجديدة، حيث كان في استقباله الأب بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر.





وناقش السفير الفلبيني مع الأب بولس ساتي عدد من الأمور الرعوية، وإمكانية احتفال الجالية الفليبينية بالقداس الإلهي في بازليك العذراء سيدة فاتيما، كما قام السفير بأخذ البركة من السيدة العذراء، وزيارة مكتبة الكنيسة.





من ناحية أخرى، ترأس نيافة الأنبا باخوم، مسئول اللجنة الأسقفية للإعلام بمجلس الاساقفة الكاثوليك بمصر، والنائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، اجتماع اللجنة الأسقفية للإعلام بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بمساكن شيراتون، بمشاركة الأب ميلاد شحاتة مسئول العلاقات العامة باللجنة.





بدأ الإجتماع بصلاة افتتاحية، والقى نيافة الأنبا باخوم كلمة روحية، إلى جانب التعارف بين الحضور، وعرض مسئولو المكتب الإعلامي فكرة عن الأقسام والتخصصات.





كما تضمن اللقاء عقد ورش عمل لإبتكار مقترحات وأفكار لأعمال اللجنة الأسقفية للإعلام في الفترة القادمة، ثم مناقشة لورش العمل، وبناء خطة عمل للفترة القادمة، بالإضافة إلى تحديد هدف ورؤية اللجنة، واتخاذ خطوات عملية وتوصيات، واختتم اللقاء بالصلاة الختامية وإعطاء البركة الرسولية من نيافة الأنبا باخوم.





وأعلنت الطائفة الإنجيلية في وقت سابق اليوم برئاسة الدكتور القس إندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، عن عودة الصلاة بالكنائس وممارسة طقوس العبادة كل أيام الأسبوع بسبب فيروس كورونا المستجد.





وذكر بيان صادر اليوم عن الطائفة الإنجيلية في مصر أنه اجتمع اليوم، المجلسُ الإنجيليُّ العام ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، بمقر الطائفة بمصر الجديدة، لمتابعة جميع التقارير الخاصة بتداعيات انتشار فيرس كورونا.





وأضاف البيان أنه بناءً عليه قرر المجلس العودة التدريجية للعبادة كل أيام الأسبوع، لكافة الاجتماعات العامة والفرعية وجميع المناسبات، والأفراح والجنازات، واللقاءات الروحية وبيوت الخلوة، لجميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر.



