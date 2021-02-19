الأنبا باخوم يترأس اجتماع اللجنة الأسقفية للإعلام للكنيسة الكاثوليكية

ترأس الأنبا باخوم، مسئول اللجنة الأسقفية للإعلام بمجلس الاساقفة الكاثوليك بمصر، والنائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، اجتماع اللجنة الأسقفية للإعلام بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بمساكن شيراتون، بمشاركة الأب ميلاد شحاتة مسئول العلاقات العامة باللجنة.





بدأ الإجتماع بصلاة افتتاحية، والقى الأنبا باخوم كلمة روحية، إلى جانب التعارف بين الحضور، وعرض مسئولي المكتب الإعلامي فكرة عن الأقسام والتخصصات.





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كما تضمن اللقاء عقد ورش عمل لإبتكار مقترحات وأفكار لأعمال اللجنة الأسقفية للإعلام في الفترة القادمة، ثم مناقشة لورش العمل، وبناء خطة عمل للفترة القادمة، بالإضافة إلى تحديد هدف ورؤية اللجنة، واتخاذ خطوات عملية وتوصيات، واختتم اللقاء بالصلاة الختامية وإعطاء البركة الرسولية من نيافة الأنبا باخوم.





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وأعلنت الطائفة الإنجيلية في وقت سابق اليوم برئاسة الدكتور القس إندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، عن عودة الصلاة بالكنائس وممارسة طقوس العبادة كل أيام الأسبوع بسبب فيروس كورونا المستجد.





وذكر بيان صادر اليوم عن الطائفة الإنجيلية في مصر أنه اجتمع اليوم، المجلسُ الإنجيليُّ العام ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، بمقر الطائفة بمصر الجديدة، لمتابعة جميع التقارير الخاصة بتداعيات انتشار فيرس كورونا.





وأضاف البيان أنه بناءً عليه قرر المجلس العودة التدريجية للعبادة كل أيام الأسبوع، لكافة الاجتماعات العامة والفرعية وجميع المناسبات، والأفراح والجنازات، واللقاءات الروحية وبيوت الخلوة، لجميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر.





وتابع قائلا، إن قرار العودة يأتى مع التشديد والتدقيق على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيليَّة.





كما قرر المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب بتكليف اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيليَّة، بمتابعة ورصد الوضع الطبي في جميع كنائسنا الإنجيليَّة، خلال شهري فبراير ومارس، على أن يتم إرسال تقارير المتابعة وكل ما هو جديد إلى رئاسة الطائفة الإنجيليَّة.



