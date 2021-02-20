مصرع شاب دهسه القطار أثناء عبور قضبان السكك الحديدية بالمحلة الكبري

لقى شاب مصرعه بعد أن دهسه القطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بمحطة العلو دائرة قسم ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.









تلقى اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة بورد إشارة من غرفة النجدة بورود ، بلاغ يفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار بمحطة العلو بدائرة القسم.





وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ ،وتبين صحة البلاغ .





وتبين من المعاينة الأولية أن شابا يدعي احمد. م. مقيم بقرية شبرا ملكان بدائرة مركز المحلة، أثناء عبوره السكة الحديد، صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه فى الحال.





وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام .