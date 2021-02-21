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توك شو

تفاصيل إنشاء جميعة خيرية باسم الشهيد المنسي

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:31 ص
الشهيد
الشهيد
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عبد الخالق صلاح
قال المهندس محمد منسي، شقيق الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي، إنه تم عمل مؤسسة خيرية باسم الشهيد في محافظة الشرقية، جاءت فكرتها في البداية من جروب تم عمله بعد استشهاد العقيد المنسي، واقترح الأعضاء إقامة عمل خيري يكون صدقة جارية باسمه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية: "بعد البحث وجدنا أحد المساجد توقف العمل به بعد عمل الأعمدة الخرسانية فقط ولم يستكمل إنشاؤه، وتم التواصل مع الجهات الحكومية في العاشر من رمضان وأخذنا الموافقة والتخصيص تم في 2018، وباقي العمل الفعلي في يوم 7 يوليو 2019".

وتابع: "بدأنا بتبرعات عينية من محبي الشهيد والمقربين وفكرنا عمل مؤسسة خيرية باسمة وتم عمل الإجراءات القانونية وإشهارها في 27 فبراير 2020".

وأكد أن نشاط المؤسسة الخيرية هو تجسيد للمسيرة الطيبة، والهدف الأساسي عمل توعية وتنمية ثقافية للجيل الجديد لكي يكونوا مثل كل الشهداء الذين ضحوا بدمهم في سبيل الوطن وهذا ما يجعل مصر باقية.
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