الثلوج تحول قرية إيرانية إلى لوحات بيضاء مذهلة.. فيديو

عرضت قناة روسيا اليوم، لقطات مصورة ترصد سقوط الثلوج على إحدى القرى الإيرانية بكثافة كانت ملفتة للأنظار.





ويتبين من خلال الفيديو مشهدا مذهلا للثلوج التي تغطي قرية درة درخت بمحافظة لرستان غربي إیران، وحيث حولتها الثلوج للوحات بيضاء.





وفي سياق منفصل، أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، أن إسرائيل بصدد توسعة موقع ديمونة للأبحاث النووية الواقع بصحراء النقب، مطالبًا الولايات المتحدة وحلفائها بالتعليق على هذا الأمر.





وقال ظريف عبر حسابه على موقع "تويتر": "إسرائيل بصدد توسعة ديمونة، مصنع القنابل النووية الوحيد في المنطقة".