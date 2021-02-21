سيمبا يستفز الأهلي على تويتر: سنكرر ما فعلناه من قبل

أشعل نادي سيمبا التنزاني أجواء مباراته ضد الأهلي المقررة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.





ونشر الحساب الرسمي لنادي سيمبا تغريدة كتب فيها: "إنها مباراة بطولية مباراة لرجال أفريقيا لا يجب التفريط فيها ، قاتل في الميدان".





ونشر حساب سيمبا صورة للاعبيه كأنهم جنود في معركة تحت شعار "حرب دوري الأبطال".





واستفز سيمبا الأهلي قبل لقاء الثلاثاء بتغريدة أخرى نشر خلالها صورة من لقاء الفريقين في دوري أبطال أفريقيا 2019 حين فاز على الأهلي بهدف نظيف في تنزانيا.





وكتب سيمبا: "كما فعلناها من قبل، سننهيها أيضًا إنها فقط مسألة وقت".





ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا التنزاني، مساء الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



