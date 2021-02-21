شربت منها السهر واللمة.. محمد هنيدي يروي ذكرياته في إمبابة

وكشف "هنيدي" خلال اللقاء بدايات دخوله لعالم الفن، وكواليس أعماله الكوميدية، فضلا عن رأيه في ممثلين الكوميديا حاليا، كما يتحدث عن أبرز المواقف التي تعرض لها في مسيرته الفنية، ويقدم العديد من الأغنيات خلال اللقاء بمشاركة أمير كرارة.





برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON.

روى الفنان محمد هنيدي، ذكرياته في منطقة إمبابة، قائلا إنها أحلى مكان لأنها بلده.وأضاف هنيدي خلال برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون إي": "شربنا من إمبابة السهر واللمة.. وكل الحب والتقدير لإمبابة.. السهر كان بيبقى مع أصحابي والصبح كنت ببقى مع جدي".