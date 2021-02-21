محمد هنيدي: جيت بعد 4 بنات وكنت دلوعة جدي

قال محمد هنيدي، إنه الحفيد المدلل في العائلة، لكونه الأصغر، بين 5 أخوات ولد كبير و4 بنات.
وأضاف هنيدي خلال برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون إي": "جدي كان صعيدي وكان متضايق من الـ 4 بنات ولما جيت كنت المدلل وبعمل كل اللي أنا عايزه".
واسترسل: "كنت بعمل مشاكل وخناقات في الشارع ومكنش حد يقدر يعمل حاجة عشان جدي.. كل اللي كنا بنعمله وإحنا صغيرين هو اللي بنعمله في التمثيل دلوقتي".
وأضاف هنيدي خلال برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون إي": "جدي كان صعيدي وكان متضايق من الـ 4 بنات ولما جيت كنت المدلل وبعمل كل اللي أنا عايزه".
واسترسل: "كنت بعمل مشاكل وخناقات في الشارع ومكنش حد يقدر يعمل حاجة عشان جدي.. كل اللي كنا بنعمله وإحنا صغيرين هو اللي بنعمله في التمثيل دلوقتي".