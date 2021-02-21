محمد هنيدي: جيت بعد 4 بنات وكنت دلوعة جدي

قال محمد هنيدي، إنه الحفيد المدلل في العائلة، لكونه الأصغر، بين 5 أخوات ولد كبير و4 بنات.



وأضاف هنيدي خلال برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون إي": "جدي كان صعيدي وكان متضايق من الـ 4 بنات ولما جيت كنت المدلل وبعمل كل اللي أنا عايزه".



واسترسل: "كنت بعمل مشاكل وخناقات في الشارع ومكنش حد يقدر يعمل حاجة عشان جدي.. كل اللي كنا بنعمله وإحنا صغيرين هو اللي بنعمله في التمثيل دلوقتي".