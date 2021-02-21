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توك شو

محمد هنيدي: جيت بعد 4 بنات وكنت دلوعة جدي

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:08 ص
محمد هنيدي
محمد هنيدي
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إسراء صبري
قال محمد هنيدي، إنه الحفيد المدلل في العائلة، لكونه الأصغر، بين 5 أخوات ولد كبير و4 بنات.

وأضاف هنيدي خلال برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون إي": "جدي كان صعيدي وكان متضايق من الـ 4 بنات ولما جيت كنت المدلل وبعمل كل اللي أنا عايزه".

واسترسل: "كنت بعمل مشاكل وخناقات في الشارع ومكنش حد يقدر يعمل حاجة عشان جدي.. كل اللي كنا بنعمله وإحنا صغيرين هو اللي بنعمله في التمثيل دلوقتي".
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