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رياضة

زيدان: نعيش حالة جيدة.. ولن أخاطر ببنزيما

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:41 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالانتصار بنتيجة (1-0)، خلال مواجهة بلد الوليد، في إطار منافسات الجولة 24 من الليجا، في معقل الأخير "نيوفو جوسي زورييلا".

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا توجد حاجة بالنسبة لي لإرسال رسالة للاعبين، إنه انتصار مهم، والرابع على التوالي، وعلينا مواصلة العمل".

وعن حالة بنزيما، علق: "سنرى غدًا، فلا يمكنني إخباركم الآن، ونحن لن نجازف به، فإذا لم يكن جاهزا لن يشارك ضد أتالانتا بدوري الأبطال".

وأضاف: "نحن نعيش حالة جيدة، ولدينا استمرارية في النتائج، والفريق بأكمله يدافع بشكل جيد للغاية، وسنستعد لمواجهة الأربعاء ضد أتالانتا بأفضل طريقة ممكنة".

وتابع: "كاسيميرو؟ نعرفه جيدًا والمركز الذي يشغله، ونعلم أنه يُسدد، وسجل هدفا اليوم وأنا سعيد به، لكنني سعيد من أجل الفريق بأكمله".

وحول الإصابات التي ضربت الفريق، علق: "الوضع كما هو عليه، توجد العديد من الإصابات، وآمل أن أستعيد بعض اللاعبين، لكنني لا أعرف ما إذا كان سيحدث ذلك في الأسبوع المقبل".

واختتم: اللاعبون ملتزمون وعلينا مواصلة الاعتماد عليهم، لكن الأمر مُعقد، وعلينا الاستمرار في العمل".
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