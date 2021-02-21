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أخبار العالم

الأمم المتحدة: استخدام القوة المميتة والترهيب ضد متظاهري ميانمار غير مقبول

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:29 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جونيريش اليوم الأحد، إطلاق النار من قبل السلطات في ميانمار النار على المتظاهرين السلميين.

وقال جوتيريش: "أدين استخدام العنف المميت في ميانمار".

وأضاف: "استخدام القوة المميتة والترهيب والمضايقة ضد المتظاهرين السلميين أمر غير مقبول".

وتابع: "لكل فرد الحق في التجمع السلمي. وأدعو جميع الأطراف إلى احترام نتائج الانتخابات والعودة إلى الحكم المدني".

وقبل قليل، أدانت الخارجية الفرنسية بشدة استخدام قوات الأمن في ميانمار العنف ضد المتظاهرين السلميين الذي أسفر عن مقتل عدة أشخاص.

وقالت الوزارة في بيان: "العنف الذي ارتُكب في ماندالاي اليوم السبت غير مقبول".

وأعربت الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في ميانمار وورود تقارير تفيد بفتح النيران على المتظاهرين.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في تغريدة على تويتر، إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" من التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن في ميانمار أطلقت النار على محتجين وتواصل احتجاز ومضايقة المتظاهرين وغيرهم.

وكتب برايس على تويتر "نقف مع شعب بورما". ميانمار تعرف أيضًا باسم بورما.

وقال عاملون في الطوارئ إن اثنين قتلا في مدينة ماندالاي ثاني كبرى مدن ميانمار يوم السبت عندما أطلقت الشرطة والجنود النار لتفريق احتجاجات على الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير وذلك في أكثر الأيام دموية خلال أكثر من أسبوعين من المظاهرات.

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