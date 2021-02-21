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رياضة

أحمد سمير: الزمالك ظلمني وأتمنى التسجيل في شباك الأهلي

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:55 ص
صدى البلد
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محمد سمير
قال أحمد سمير لاعب نادي طلائع الجيش، إنه تعرض للظلم خلال فترة وجوده في الزمالك، مؤكدا أنه لا يعرف سبب غضب وهجوم جماهير الزمالك عليه .

وأضاف سمير في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس":"فترة وجودي مع طلائع الجيش مهمة جدا حتى أعود لمستواي مرة أخرى، فأنا دائمًا ما أقول لنفسي أنه يتوجب عليّ العودة لمستواي وأن أكون في مكان أفضل".

وأردف: "أنا تعرضت للظلم في الزمالك وتم الغدر بي، لأن الموسم الذي لعبت فيه هناك كنت ألعب في مركز غير مركزي ولذا ظهرت بشكل غير جيد، وكنت وقتها صغير السن وحتى إن لم ألعب بشكل جيد فإن هذا شيء طبيعي بسبب صغر سني".

وتابع :"هناك لاعبين كثيرين يتم الصبر عليهم لسنوات في الأهلي والزمالك، ولكنني تعرضت للظلم، لأنني لم أفعل شيء لكي أرحل بعد أول موسم لي بهذه الطريقة، ورحلت بطريقة غريبة لأنني وقتها فزت بالدوري والكأس مع الفريق".

وأكمل :"تم إبلاغي بأنني في فترة أجازة وبعد ذلك علمت أنني سأرحل عن الفريق وتم إبلاغي برحيلي عن طريق أحمد عيد عبد الملك زميلي في الفريق".

وعن غضب جماهير الزمالك منه قال سمير: "من يفهمون من جماهير الزمالك يعلمون قيمة التربية في نادٍ كبير، وهي أن أكون مخلصًا في أي مكان ألعب بقميصه".

وتابع: "واجهت الزمالك كثيرًا، وسجلت 5 أهداف في موسمين، وواجهت الأهلي ولم أحرز أهداف ولكني ظهرت بمستوى جيد، وفزنا على الأحمر وأنا مع الداخلية مرتين في موسم واحد".
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