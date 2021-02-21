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أخبار العالم

بريطانيا تقترب من إعلان الحرب المائية على الاتحاد الأوروبي

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:08 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن المملكة المتحدة من الممكن أن تعلن "حروبا مائية" بعد الخروح من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقالت الصحيفة إن بريطانيا قد تقيد وارداتها من المياه المعدنية الأوروبية والعديد من المنتجات الغذائية.

وأوضحت أن تلك الإجراءات التي أطلقت عليها "الحروب المائية" تأتي في ظل إجراءات انتقامية يبحثها الوزراء بسبب رفض الاتحاد الأوروبي إنهاء حصاره على المحار البريطاني.

وأضافت أن مصادر حكومية رفيعة المستوى أشارت إلى قيود محتملة على استيراد المياه المعدنية وبذور البطاطس من قبل بريطانيا باتجاه دول الاتحاد الأوروبي.
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