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فن

عقلي وقف لـ نوال الزغبي تحقق 3.5 مليون مشاهدة

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:52 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
حقق كليب أغنية " عقلي وقف" للفنانة اللبنانية نوال الزغبي 3.5  مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب. 

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

وهناك عدة أسباب وراء نجاح أغنية " عقلي وقف" التي أعادت توهج نوال الزغبي من جديد ملقبة بـ النجمة الذهبية، نستعرضها في السطور التالية: 

1-إيقاع الأغنية المصرية: 
دائما ما اعتادت نوال الزغبي على تحقيق نجاحات من خلال الأغنيات المصرية بسبب إيقاعها السريع"، حيث تشابهت أغنيتها " عقلي وقف" مع أغانيها القديمة التي جعلتها واحدة من أهم نجمات الأغنية العربية. 

2-العودة للاستعراض: 

ظهرت نوال الزغبي في كليب "عقلي وقف " بتقديم عروض استعراضية بإطلالات مبهجة مثل ارتدائها فستان ذهبي وأزرق لامع مع الشعر الاشقر الطويل مثل كليب " الليالي" و" اللي اتمنيته". 

3-توقيت طرح الكليب: 

استغلت نوال الزغبي هدوء السوق الغنائي خلال هذه الفترة بانشغال المطربين في الوطن العربي بالتحضير لأعمالهم الغنائية الجديدة، لتطل على جمهورها في توقيت صحيح وتتمكن أغنيتها من تحقيق انتشار سريع.
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