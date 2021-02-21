ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا لـ 77.3% داخل مستشفيات العزل يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، اليوم الأحد، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.





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الأمين العام للأمم المتحدة يدين استخدام القوة المميتة فى "ميانمار"





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