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توك شو

ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا لـ 77.3% داخل مستشفيات العزل يتصدر نشرة صباح البلد

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:58 ص
صدى البلد
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شيرين عادل
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، اليوم الأحد، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.

صدى البلد

الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لـ غينيا بيساو فى كل المجالات 


أخبار اليوم
الوزراء:  استقرار أسعار الخضروات وتذبذب " اللحوم والدواجن " مع اقتراب شهر رمضان 

الوطن
الصحة: ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا  لـ 77.3% داخل مستشفيات العزل 

الشروق
محافظ الإسكندرية: أهالى العقار المائل شعروا بسعادة عارمة 
 

الجمهورية 
القباج : زيادة ميزانية صندوق تأمين الأسرة تبلغ 528 مليون جنيه 

مصرواي
كمامات للجميع وغرف عزل ومسارات إجبارية خطة تأمين امتحانات الجامعات فى ظل كورونا 

روسيا اليوم 
الكرملين : الناتو بأعماله العدوانية يدفع روسيا لتكثيف نشاطها لحماية نفسها 

سكاى نيوز عربى
الأمين العام للأمم المتحدة يدين استخدام القوة المميتة فى  "ميانمار" 

روسيا اليوم
ماكرون يدعو للحوار مع روسيا وبناء هيكل جديد للأمن 

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