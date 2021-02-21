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فن

محمد رمضان يشارك متابعيه بفيديو جديد له.. شاهد

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:49 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان محمد رمضان فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر محمد رمضان فى الفيديو وهو ينزل من طائرة ويركب سيارة، وعلق قائلا "وصلت للتو الى مدينتى".

ويستكمل محمد رمضان، تصوير مشاهد مسلسله الجديد «موسى»، على قدم وساق، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي؛ تمهيدًا لمنافسة المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني، للعام الجاري 2021.   


وكثف محمد رمضان، عن تصوير مشاهده، بعد عودته من دبي في رحلة انتهت سريعًا.   


يأتي ذلك بعدما انتهى محمد رمضان، من تصوير مشاهد مسلسل «موسى» في أسوان، وغادر إلى دبي في رحلة قصيرة استغرقت يومين.  


يذكر أن مسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، يشارك في بطولته كل من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.
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